Ρεφαάτ Αλαρίρ - Γάζα: Σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό ο ποιητής

Για οδυνηρή και εξοργιστική δολοφονία όλης της οικογένειας του Παλαιστίνιου λογοτέχνη κάνουν λόγο οι φίλοι του.

-

Ο Παλαιστίνιος ποιητής Ρεφαάτ Αλαρίρ, από τα πιο γνωστά μέλη νέας γενιάς λογοτεχνών, που έγραφε συχνά στα αγγλικά για να αφηγηθεί τις ιστορίες των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας σε ευρύτερο κοινό, σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό, γνωστοποίησαν φίλοι του τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή.

«Η δολοφονία του Ρεφαάτ είναι τραγική, οδυνηρή και εξοργιστική. Είναι τεράστια απώλεια», τόνισε μέσω X (του πρώην Twitter) φίλος του, ο παλαιστίνιος δημοσιογράφος Άχμεντ Αλναούκ, έπειτα από φονικούς ισραηλινούς βομβαρδισμούς χθες Πέμπτη το βράδυ στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

«Ράγισε η καρδιά μου, ο φίλος και συνάδελφός μου Ρεφαάτ Αλαρίρ σκοτώθηκε μαζί με την οικογένειά του πριν από μερικά λεπτά (...) Δεν θέλω να το πιστέψω. Μας άρεσε να μαζεύουμε φράουλες μαζί», ανέφερε επίσης μέσω X ο Γαζαίος ποιητής Μοσάμπ Αμπού Τόχα.

Dr Refaat Alareer @itranslate123 has been assassinated now by Israel. Refaat is one of the founders of @WeAreNotNumbers and a very good friend. He authored many books and wrote tens of stories about Gaza.



Refaat’s assassination is tragic, painful and outrageous. It is a huge… pic.twitter.com/kaCbtgmgdz