ΗΠΑ προς Ισραήλ για άμαχους: άλλα λέτε και άλλα βλέπουμε για την προστασία τους

Διμέτωπη επίθεση στην ηγεσία του Ισραήλ, από τον Πρόεδρο και τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, σχετικά με το χάσμα μεταξύ των προθέσεων για προστασία των αμάχων και όσων τελικώς γίνονται καθημερινώς.

-

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε χθες Πέμπτη στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου πως είναι απαραίτητο να προστατεύονται οι άμαχοι, καθώς μαίνονται μάχες σε αστικό περιβάλλον, σε πόλεις της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Λευκού Οίκου.

«Ο πρόεδρος έδωσε έμφαση στην απόλυτη ανάγκη να προστατευθούν οι άμαχοι και να διαχωριστεί ο άμαχος πληθυσμός από τη Χαμάς, ιδίως μέσω διαδρόμων που θα επιτρέπουν σε πολίτες να μετακινούνται με κάθε ασφάλεια εκτός εμπόλεμων ζωνών», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της αμερικανικής προεδρίας.

Στην πρώτη του τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον κ. Νετανιάχου από την 26η Νοεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ακόμη στο ότι πρέπει να επιτραπεί να διανεμηθεί «πολλή περισσότερη βοήθεια» στους αμάχους.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστηρίζει σθεναρά το Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου που εξαπέλυσαν μαχητές της Χαμάς εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν κάπου 1.200 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τις αρχές.

Όμως η κυβέρνηση Μπάιντεν ανησυχεί ολοένα περισσότερο για τις συνέπειες που έχει για τους αμάχους η ισραηλινή επιχείρηση με διακηρυγμένο στόχο την «εξάλειψη» της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ο μικρός παλαιστινιακός θύλακος, υπό πολιορκία για περίπου δυο μήνες, βομβαρδίζεται ακατάπαυστα, ενώ ο ισραηλινός στρατός διεξάγει χερσαίες επιχειρήσεις σε αυτόν από την 27η Οκτωβρίου.

Το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, που κυβερνά η Χαμάς από το 2007, λέει πως η ισραηλινή επίθεση έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 17.000 ανθρώπους, το 70% και πλέον εκ των οποίων ήταν γυναίκες, παιδιά και έφηβοι.

Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, ο κ. Μπάιντεν υπογράμμισε ακόμη πως το Ισραήλ, οι δυνάμεις του οποίου δρουν πλέον στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου, πρέπει να λάβει μέτρα ώστε ο αριθμός των θυμάτων και των εσωτερικά εκτοπισμένων να μην είναι τόσο υψηλός όσο στο βόρειο.

Χθες Πέμπτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν κάλεσε επίσης το Ισραήλ να κάνει περισσότερα για να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας και την προστασία των αμάχων κατά τη διάρκεια συνδιάλεξης με τον ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ανέφερε διπλωματική πηγή.

Κατά την ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας, ο κ. Μπάιντεν αξίωσε η Χαμάς να επιτρέψει στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) πρόσβαση στους ομήρους του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Ο κ. Μπάιντεν είχε επίσης χθες Πέμπτη τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον μονάρχη Αμπντάλα Β΄ της Ιορδανίας, σύμφωνα με άλλο δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του, καθώς η Ουάσιγκτον λέει πως καταβάλλονται προσπάθειες να εφαρμοστεί εκ νέου ανακωχή, που κατέρρευσε την περασμένη Παρασκευή.

Οι δυο άνδρες συμφώνησαν να συνεργαστούν ώστε να υπάρξει «διαρκής ειρήνη στη Μέση Ανατολή» στο πλαίσιο της οποίας θα «ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος», πάντα σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία.

