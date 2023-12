Οικονομία

Hellenic Train: Αρχίζουν ξανά τα δρομολόγια του Οδοντωτού

Πώς θα εκτελούνται τα δρομολόγια. Ποιες θα είναι οι ώρες αναχώρησης.

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, από σήμερα Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου, επανέρχονται κανονικά τα δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηρόδρομου, στη γραμμή Διακοπτό- Καλάβρυτα- Διακοπτό, κατόπιν αποκατάστασης της γραμμής από το Διαχειριστή Υποδομής.

Συγκεκριμένα εκτελούνται τα δρομολόγια:

1330 (Διακοπτό- Καλάβρυτα), ώρα αναχώρησης 09:52

1331 (Καλάβρυτα- Διακοπτό), ώρα αναχώρησης 11:04

1332 (Διακοπτό- Καλάβρυτα), ώρα αναχώρησης 12:17

1333 (Καλάβρυτα- Διακοπτό), ώρα αναχώρησης 13:37

1336 (Διακοπτό- Καλάβρυτα), ώρα αναχώρησης 15:07

1337 (Καλάβρυτα- Διακοπτό), ώρα αναχώρησης 16:25

