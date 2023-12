Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Σαλαμίνα: “Διπλή” ταυτότητα είχε ο δράστης για να γλιτώσει την φυλάκιση

Δικαστική καταδίκη σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία είχε ο 71χρονος, ο οποίος έβγαλε νέα ταυτότητα για να μην εκτίσει την ποινή του.

Στις 11:00 αναμένεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή στον Πειραιά ο 71χρονος καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 43χρονης γυναίκας από τη Σαλαμίνα, την οποία είπε πως δολοφόνησε γιατί τον απατούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν την Πέμπτη από την ΕΡΤ, ο δράστης της γυναικοκτονίας, το 2019 είχε καταδικαστεί ερήμην σε 1,5 χρόνο φυλάκισης για ενδοοικογενειακή βία, μετά από καταγγελία σε βάρος του, που είχε γίνει το 2013.

Ωστόσο, ουδέποτε συνελήφθη ούτε εξέτισε την ποινή του, καθώς στο μεσοδιάστημα είχε αλλάξει την αστυνομική του ταυτότητα, είχε αλλάξει το πατρώνυμο αλλά και το μητρώνυμο σε αυτήν, με αποτέλεσμα οι Αρχές να μην γνωρίζουν ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο..



