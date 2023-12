Αθλητικά

NBA – Αντετοκούνμπο: Οι Πέισερς απέκλεισαν τους Μπακς

Απελπιστικά μόνος του ο Αντετοκούνμπο που σημείωσε 37 πόντους. Στον τελικό οι Πέισερς θα αντιμετωπίσουν τους Λέικερς.

Ο Ταϊρίς Χάλιμπερτον είχε 27 πόντους και 15 ασίστ και οι Ιντιάνα Πέισερς νίκησαν τους Μιλγουόκι Μπακς με 128-119 το βράδυ της Πέμπτης για να προκριθούν στον τελικό του νεοσύστατου In-Season Tournament.

Οι Πέισερς θα αντιμετωπίσουν τους Λος Άντζελες Λέικερς στον τελικό του Σαββάτου (ξημερώματα Κυριακής για Ελλάδα), καθώς οι «λιμνάνθρωποι»... διέλυσαν την Νέα Ορλεάνη με 133-89 στον δεύτερο ημιτελικό.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μεγάλο ματς αλλά ήταν... απελπιστικά μόνος και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους (13/18 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 11/13 βολές), 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 41 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα ο Ντέμιαν Λίλαρντ πρόσθεσε 24 πόντους και ο Κρις Μίντλετον 20 πόντους για τους Μπακς ο «πάγκος» των οποίων σημείωσε μόλις 13 πόντους σε σχέση με τους 43 του «πάγκου» της Ιντιάνα.

Για τους Πέισερς, που έχουν κατά μέσο όρο 132,6 πόντους κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ο Μάιλς Τέρνερ είχε 26 πόντους και 10 ριμπάουντ ενώ 14 πόντους είχε ο Όμπι Τόπιν.

Στον δεύτερο ημιτελικό οι Λέικερς δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Πέλικανς και με ένα εκπληκτικό τρίτο δωδεκάλεπτο (43-17) κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για τον τελικό.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Λεμπρόν Τζέιμς, που ολόκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 23(!) λεπτά συμμετοχής. Μάλιστα ο «King James» έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας με τουλάχιστον 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε λιγότερο από 23 λεπτά συμμετοχής.

