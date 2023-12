Πολιτική

Θεσσαλία - Μητσοτάκης: Η Κυβέρνηση θα είναι εδώ όσο χρειάζεται (εικόνες)

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που επισκέπτεται σήμερα την Περιφέρεια Θεσσαλίας, προήδρευσε το πρωί σε σύσκεψη με δημάρχους και κοινοτάρχες παρακάρλιων περιοχών που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel».

Τα κυριότερα ζητήματα για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απομάκρυνση των υδάτων και φερτών υλικών αλλά και στον σχεδιασμό για την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία, με βάση τις τεχνικές και επιστημονικές εισηγήσεις.

Όπως επισημαίνουν πηγές, όσοι πήραν τον λόγο τόνισαν την πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη σημασία των συναινέσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η αποκατάσταση της Θεσσαλίας και η στήριξη των κατοίκων, της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον κάμπο παραμένουν απαρέγκλιτα προτεραιότητα για την κυβέρνηση. «Η κυβέρνηση θα είναι εδώ όσο χρειάζεται», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, ο νυν περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός και ο νεοεκλεγείς περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας.

Ο κ. Αυγενάκης παρουσίασε τις δράσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ, για τη στήριξη των καλλιεργητών και των κτηνοτρόφων, με τις προκαταβολές που έχουν πιστωθεί έως τώρα για ζωική και φυτική παραγωγή να ανέρχονται σε 124 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά την επίσκεψή του στην Π.Ε. Καρδίτσας, ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για τη Χάγη, όπου στις 18:50 (ώρα Ελλάδας) θα έχει συνάντηση με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της Ολλανδίας Mark Rutte. Θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

