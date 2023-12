Life

“Παγιδευμένοι”: Τα νέα επεισόδια είναι καθηλωτικά (βίντεο)

Συνταρακτικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά "Παγιδευμένοι", που μας κρατά συντροφιά τα πρώτα βράδια της εβδομάδας, στον ΑΝΤ1.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30, για να γράψουν τον Β’ συγκλονιστικό κύκλο τους.

Συνομωσίες, μυστικά και ψέματα έρχονται να γράψουν την ανατρεπτική συνέχεια της ιστορίας...

Ποιο είναι το τίμημα όταν κλείνουν παλιοί λογαριασμοί;

Πόσο δραματικά μπορεί να αλλάξει η ζωή από τη μια στιγμή στην άλλη;

Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 21

Η ανακάλυψη του Δημήτρη, της Άννας, του Σταύρου και του Ανδρέα ρίχνει φως στον θάνατο του Παναγιώτη, καταρρίπτοντας κάθε υποψία ότι ο Δημήτρης τον σκότωσε από πρόθεση. Ταυτόχρονα, Η έρευνα της οικογένειας της Άννας και του Δημήτρη είναι κοντά στις αποδείξεις για την ενοχή του Παναγιώτη. Ένα κλειδί που θα βρεθεί, ανοίγει την πόρτα στο κέντρο σχεδιασμού των εγκλημάτων του πηγαδιού. Θα βρεθούν στοιχεία για την ενοχή του Παναγιώτη; Κι ενώ όλοι ασχολούνται με την ενοχή του Παναγιώτη, ο Θοδωρής θα μάθει κάτι πολύ σημαντικό για τον Άκη. Η ώρα για την τελική αναμέτρηση μαζί του έφτασε. Μόνο που σε αυτήν την αναμέτρηση δεν θα ‘ναι μόνο οι δυο τους. Μετά απ’ αυτή τη συνάντηση, τίποτα δεν θα ‘ναι πια το ίδιο και η ζωή όλων θα αλλάξει δραματικά.

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου - Επεισόδιο 22

Ενώ οι σχέσεις των μελών της οικογένειας του Δημήτρη και της Άννας δείχνουν να εξομαλύνονται, μια δολοφονία θα έρθει να αλλάξει τις ισορροπίες ανάμεσά τους. Ο Δημήτρης με τον Ανδρέα και τον Σταύρο προσπαθούν να ρίξουν φως στη νέα αυτή δολοφονία. Στο σπίτι της Άννας, ένα μυστικό αιωρείται και όλοι προσπαθούν να κρύψουν από την Άννα μία συγκλονιστική αλήθεια! Όσο ο Δημήτρης και η Άννα παλεύουν να καταλάβουν τι έχει συμβεί, ο Αλέκος με τον Πάνο καταστρώνουν τα σχέδιά τους με σκοπό την εκδίκηση.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

