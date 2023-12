Κοινωνία

Φωτιά στα Πατήσια: "Μαμά, καίγομαι" φώναζε η γυναίκα - Καταγγελία του πατέρα για τους πυροσβέστες

«Η κόρη μου πρόλαβε πήρε την μαμά της και είπε μαμά καίγομαι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο τραγικός πατέρας.

Συγκλονίζει ο πατέρας της γυναίκας που έχασε τη ζωή της μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια.

«Αν η πυροσβεστική ερχόταν πιο νωρίς....φώναζε το παιδί ήταν κλεισμένο και φώναζε βοήθεια ήταν κλεισμένο μες στο μπάνιο. Το άκουγε όλη η γειτονιά», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Αν η πυροσβεστική έρχονταν νωρίς θα σωζότανε. Η πυροσβεστική έκανε 45 λεπτά. Παίρναμε και παρακαλούσαμε. Η φωτιά ήταν από βραχυκύκλωμα. Η κόρη μου πρόλαβε πήρε την μαμά της και είπε μαμά καίγομαι. Ως που να πάω ....ήταν κλειδωμένη η πόρτα η φωτιά ήταν ραγδαία πως να το πω», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

