Αγιά Παρασκευή: Φωτιά σε διαμέρισμα

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Στο διαμέρισμα, που βρίσκεται επί της οδού Μιαούλη, επιχειρούν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ενώ μεταβαίνει στο σημείο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Μιαούλη στην Αγία Παρασκευή Αττικής. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και μεταβαίνει ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 8, 2023

