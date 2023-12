Αθλητικά

Επεισόδια στον Ρέντη - Ομοσπονδία αστυνομικών: Ο πρωθυπουργός να διακόψει άμεσα όλα τα πρωταθλήματα

Οργισμένη ανακοίνωση για τον σοβαρό τραυματισμό του 31χρονου εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Μετά τον τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού στον Ρέντη, ο οποίος νοσηλεύεται σε κώμα με την κατάστασή του να είναι κρίσιμη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων εκφράζει την οργή της για την δολοφονική επίθεση που δέχτηκε ο αστυνομικός.

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση, ζητούν από τον Πρωθυπουργό να διακόψει όλα τα πρωταθλήματα σε κάθε άθλημα και καλούν τόσο τους αρμόδιους φορείς να υψώσουν τείχος σε παρόμοιες ενέργειες βίας, όσο και την ελληνική δικαιοσύνη "να αναζητήσει τις ευθύνες, όσο ψηλά και αν αυτές υπάρχουν σε επίπεδο ιδιοκτησιών που ουσιαστικά λειτουργούν ως ηθικοί αυτουργοί σε δολοφονικές ενέργειες".

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ:

"Οργή και θλίψη διακατέχει σήμερα όλο το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας για την δολοφονική επίθεση εις βάρος του συναδέλφου μας που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του και ελπίζουμε χωρίς μοιραία κατάληξη.

Οργή για αυτούς που με ξεκάθαρα ανθρωποκτόνο πρόθεση επιτέθηκαν σε ένα όργανο της Πολιτείας την ώρα που έκανε τη δουλειά του, σε ένα αστυνομικό που έβγαζε το μεροκάματο του.

Οργή για όλους αυτούς που συγκαλύπτουν, υποθάλπουν, υποστηρίζουν, μισθοδοτούν τις αγέλες των δίποδων χούλιγκαν με τα ζωώδη ένστικτα είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες Π.Α.Ε, Κ.Α.Ε. κτλ είτε είναι “παράγοντες” του αθλητισμού, είτε οποιοσδήποτε άλλος.

Θλίψη για τον Ελληνικό Αθλητισμό, ο οποίος από προϊόν πολιτισμού έχει καταντήσει καταφύγιο κάθε λογής εγκληματικών υποκειμένων που με πρόσχημα αυτόν εκδηλώνουν τα πιο απάνθρωπα και κακοποιά τους ένστικτα.

Θλίψη για το κατάντημα της Ελληνικής Κοινωνίας που ανέχεται εγκληματικές συμπεριφορές και δεν αντιδρά προκειμένου να τις καταδικάσει και να τις απομονώσει.

Θλίψη για την Ελληνική Πολιτεία, η οποία καταδέχεται να είναι θεατής όλης αυτής της κατάστασης, αφήνοντας τους λειτουργούς της να γίνονται βορά των δολοφονικών προθέσεων των εγκληματικών στοιχείων που έχουν παρεισφρήσει στον αθλητισμό. Πόσο μάλλον, όταν αυτό γίνεται, προκειμένου να απαλλαχθούν από τις ποινικές και άλλες ευθύνες οι ιδιοκτήτες και οι υπεύθυνοι των μεγάλων σωματείων, και να μετακυληθούν οι ευθύνες στα όργανα της Πολιτείας δηλαδή στην Ελληνική Αστυνομία και στο προσωπικό της.

Καλούμε τον κ. Πρωθυπουργό να διακόψει άμεσα σήμερα όλα τα πρωταθλήματα σε κάθε άθλημα, έως ότου σταματήσει η εγκληματική δραστηριότητα όλων αυτών των υποκειμένων.

Καλούμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να σταματήσουν από ταύτης τη διάθεση αστυνομικών δυνάμεων για οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα, χωρίς καμία καθυστέρηση και καμία δικαιολογία. Με έναν αστυνομικό να χαροπαλεύει και την οικογένειά του, αλλά και όλους εμάς να αγωνιούμε για τη ζωή του, καμία δικαιολογία δεν γίνεται αποδεκτή.

Καλούμε την Ελληνική Δικαιοσύνη να παρέμβει άμεσα και να αναζητήσει τις ευθύνες, όσο ψηλά και αν αυτές υπάρχουν σε επίπεδο ιδιοκτησιών που ουσιαστικά λειτουργούν ως ηθικοί αυτουργοί σε δολοφονικές ενέργειες.

Καλούμε τα πολιτικά κόμματα, τους αθλητικούς φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και την κοινωνία των πολιτών να φωνάξουν ¨ΩΣ ΕΔΩ¨, ενώνοντας τη φωνή τους με τη δική μας, όπως έχουν πράξει και σε άλλες περιπτώσεις.

Τέλος, καλούμε όλους να προσευχηθούν μαζί μας για τη ζωή του με δολοφονική πρόθεση τραυματισθέντος συναδέλφου μας. Ελπίζουμε να ξεπεράσει τον κίνδυνο και το αίμα που έχασε να είναι το τελευταίο που χύνεται, από έναν εργαζόμενο που η Πολιτεία αρνείται πεισματικά να του αναγνωρίσει ότι το επάγγελμα του είναι επικίνδυνο και αρέσκεται στη διανομή φιλοδωρημάτων."

