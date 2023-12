Κοινωνία

Επεισόδια στο Ρέντη - Συγκλονίζει φίλος του αστυνομικού: Η φωτοβολίδα έφτασε στο κόκαλό του

Τι είπε ο συνάδελφος του άτυχου νεαρού που μάλιστα βρισκόταν στην ίδια διμοιρία και τα είδε όλα "από πρώτο χέρι".

Με συγκλονιστικές περιγραφές μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, αυτόπτης μάρτυρας, συνάδελφος και φίλος του αστυνομικού που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση που δέχθηκε την Πέμπτη από χούλιγκανς με ναυτική φωτοβολίδα, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Περιγράφοντας τις κρίσιμες στιγμές, ο συνάδελφος του αστυνομικού, ανέφερε: «Ήμασταν στην ίδια διμοιρία. Δέχθηκε ναυτική φωτοβολίδα στο μηρό η οποία εισχώρησε αρκετά μέσα, έφτασε μέχρι το κόκκαλο και έκοψε τη μηριαία αρτηρία. Σε δεύτερο χρόνο έσκασε στα πόδια του πολύ ισχυρή εκρηκτική ύλη η οποία του προκάλεσε τραυματισμό στο άλλο πόδι από θραύσματα.

Το πόδι είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αιμορραγία προκλήθηκε και στο άλλο πόδι από τα θραύσματα. Τον συνάδελφο τον έσωσε η διμοιρία με τουρνικέ, καθώς είχε ακατάσχετη αιμορραγία, και με ΚΑΡΠΑ όταν έχασε πλέον τις αισθήσεις του εν μέσω μάχης. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου έπαθε ανακοπή και 15 λεπτά δεν βρισκόταν στη ζωή, εώς ότου οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Τα επόμενα δύο 24ωρα είναι πολύ κρίσιμα».

