Επεισόδια Ρέντη - Αστυνομικοί στον ΑΝΤ1: Παίζουμε τις ζωές μας στην τύχη (βίντεο)

Αστυνομικοί περιγράφουν στον ΑΝΤ1, επιθέσεις που έχουν δεχτεί στα γήπεδα, με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό συναδέλφου τους στα επεισόδια του Ρέντη.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

"Δεν είναι η πρώτη δολοφονική επίθεση και δεν θα είναι η τελευταία", λένε αστυνομικοί μιλώντας στον ΑΝΤ1., που χαρακτηρίζουν επιδερμικά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την οπαδική βία και ζητούν να απομακρυνθούν τα ΜΑΤ, από τα γήπεδα.

Έμπειροι αστυνομικοί σε μάχιμες υπηρεσίες όπως τα ΜΑΤ, την ομάδα Ζ μιλούν στον ΑΝΤ1 με αφορμή την δολοφονική επίθεση προς τον 31χρονο συνάδελφό τους με φωτοβολίδα.

Έχουν δεχθεί επιθέσεις από χούλιγκαν, όπως αυτή σε βάρος του 31 ετών αστυνομικού. Οι μαρτυρίες τους στην κάμερα του ΑΝΤ1, δείχνουν πώς καθε εβδομάδα στα γήπεδα παίζουν τη ζωή τους κορόνα γράμματα.

Ο Θόδωρος Τσαϊρίδης, Πρόεδρος Αστυνοιμκών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το γεγονός πως δεν υπάρχουν παρόμοιοι τραυματισμοί πρόκειται περί τύχης. Παίζουμε τις ζωές μας στην τύχη. Το μάτι της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας αντιμετωπίζει ως παιχνίδι την εικόνα 20 αστυνομικών να δέχεται επίθεση με πέτρες μολότοφ και φωτοβολίδες από ακραίες ομάδες».

Ο Αλέξανδρος Σφελινιώτης, συνδικαλιστής αστυνομικός που υπηρετεί στην Ομάδα Ζ, τονίζει: «Αυτές οι επιθέσεις είναι δολοφονικές κατά αστυνομικών, τα τελευταία χρόνια δεν είναι να πετάξουν μια πέτρα έχουν εξελιχθεί προς το χειρότερο».

Οι αστυνομικοί, χαρακτηρίζουν "επιδερμικά" τα μέτρα που έχουν παρθεί για την οπαδική βία και ζητούν την απομάκρυνση των αστυνομικών από τα γήπεδα.

Ο Θόδωρος Τσαϊρίδης, επισημαίνει σχετικά: «Ακούμε για μέτρα και υποσχέσεις. Εμείς ζητάμε τον απεγκλωβισμό μας. Δεν έχει καμία δουλεία η αστυνομία να παρέχει υπηρεσίες σε ανώνυμες εταιρείες με οπαδικούς στρατούς και δολοφονίες δυστυχώς».

ΚΙΟΥ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ/ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΤ

Επιπλέον, ο Μίλτος Χατζηανεστίδης, συνδικαλιστής αστυνομικός που υπηρετεί στα ΜΑΤ, δηλώνει: «Δεν υπάρχει λόγος να βρισκόμαστε έξω από τα γήπεδα να φυλάμε ανώνυμες εταιρίες. Η οπαδική βία έχει πάει στις πλατείες στους δρόμους».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση με αφορμή την δολοφονική επίθεση κατά του αστυνομικού έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη στου Ρέντη.

Στην ανακοίνωση μεταξύ άλλων αναφέρει: "Καλούμε τον κ. Πρωθυπουργό να διακόψει άμεσα σήμερα όλα τα πρωταθλήματα σε κάθε άθλημα, έως ότου σταματήσει η εγκληματική δραστηριότητα όλων αυτών των υποκειμένων. Καλούμε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να σταματήσουν από ταύτης τη διάθεση αστυνομικών δυνάμεων για οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα, χωρίς καμία καθυστέρηση και καμία δικαιολογία".

Οι αστυνομικοί μέσω του συνδικαλιστικού τους οργάνου δηλώνουν τη θλίψη τους για το κατάντημα όπως λένε του αθλητισμού.

