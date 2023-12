Αθλητικά

Αδερφός Κατσούρη στον ΑΝΤ1 για Κροάτες: ήρθαν στην Ελλάδα να δείρουν και να σκοτώσουν κόσμο... (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απογοητευμένος δηλώνει στην Κέλλυ Χεινοπώρου, ο αδελφός του άτυχου φιλάθλου, Μιχάλη Κατσούρη για την αποφυλάκιση 30 Κροατών οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, που κατηγορούνται για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια.

-

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Την αποφυλάκιση 30 Κροατών οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, που κατηγορούνται για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, που οδήγησαν στον θάνατο του Μιχάλη Κατσούρη, αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη.

"Είμαστε απογοητευμένοι για την εξέλιξη αυτή", δηλώνει στην Κέλλυ Χεινοπώρου ο αδελφός του άτυχου φιλάθλου, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση "ξέφραγο αμπέλι".

Απογοητευμένος είναι ο αδελφός του Μιχάλη Κατσούρη, με την απόφαση αποφυλάκισης 30 Κροατών οπαδών της Ντιναμό Ζάγκρεμπ που κατηγορούνται για τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, που οδήγησαν στον θάνατο του αδελφού του.

«Είμαστε απογοητευμένοι πλήρως με την εξέλιξη των γεγονότων. Η μητέρα μου έχει τρελαθεί με αυτά που βλέπει και ακούει. Δεν το περιμέναμε καθόλου αυτήν την εξέλιξη. Ότι η ελληνική δικαιοσύνη προσπαθεί να μας πείσει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι εγκληματίες; Που συσπειρώθηκαν και ήρθαν στην Ελλάδα να δείρουν και να σκοτώσουν κόσμο;», αναφέρει χαρακτηριστικά στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από αιτήσεις αποφυλάκισης που φέρεται να κατέθεσαν οι 95 από τους κατηγορούμενους. Η δικαστική λειτουργός μέχρι στιγμής έκανε δεκτά τα αιτήματα 30 κροατών, αντικαθιστώντας την προσωρινής τους κράτηση με τους όρους της απαγόρευσης εισόδου στη Ελλάδα με σκοπό την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων και της καταβολής εγγύησης 1000ευρώ ο καθένας

Με ενθουσιασμό υποδέχτηκαν την απόφαση στην Κροατία.

Σύμφωνα με πληρφοροίες, τις επόμενες ημέρες αναμέντεαι να καταθέσουν αιτήματα αποφυλάκισης και οι υπόλοιποι κατηγορουμένοι Κροάτες που βρισκονται προφυλακισμένοι σε ελληνικές φυλακές.

Ειδήσεις σήμερα:

Χριστούγεννα: Πότε πληρώνονται συντάξεις, επιδόματα και έκτακτο βοήθημα

Γυναικοκτονία - Μητέρα θύματος: Να με συγχωρέσει που δεν την προστάτευσα παραπάνω (βίντεο)

Πατήσια: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα - Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο