Φωτιά στα Πατήσια: η απάντηση της Πυροσβεστικής

Τι απαντά το Πυροσβεστικό Σώμα σε σχέση με τις καταγγελίες για τους χρόνους άφιξης στο μοιραίο συμβάν.

Ανακοίνωση για την φωτιά στα Πατήσια εξέδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενημερώνοντας για την έγκαιρη άφιξη των δυνάμεών της στο χώρο του συμβάντος.

“Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Βρούτου και Αννίνου στην Αθήνα στις 00:20:52 στις 08-12-2023. Τα δύο πρώτα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος αφίχθησαν στον τόπο του συμβάντος στις 00:33 στις 08-12-2023. Δηλαδή αφίχθησαν σε χρόνο 12 λεπτών” αναφέρει η ανακοίνωση.

“Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις μια γυναίκα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα” καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος:

"Ανακοινώνεται ότι, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Βρούτου και Αννίνου στην Αθήνα στις 00:20:52 στις 08-12-2023.

Τα δύο πρώτα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος αφίχθησαν στον τόπο του συμβάντος στις 00:33 στις 08-12-2023. Δηλαδή αφίχθησαν σε χρόνο 12 λεπτών.

Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις μια γυναίκα.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 15 πυροσβέστες με έξι (6) οχήματα.

Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα."

