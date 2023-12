Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 9 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη των:

Ο Ευαγγελισμός της Συλλήψεως της αγίας Άννης, μητρός της Θεοτόκου.

Προφήτιδος Άννης της του Σαμουήλ μητρός.

Μαρτύρων Βάσσης, Εασίου, Ισαάκ, Ναρσή του Πέρσου και Σωσιθέου. Οσίου Στεφάνου του νεολαμπούς (1).

(1)Ο όσιος Στέφανος του νεολαμπούς, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και έζησε τον 8ον αιώνα. Ανατράφηκε με ευσέβεια και υπήρξε θερμός αγωνιστής υπέρ της Ορθοδοξίας, κατά τους διωγμούς επί του βασιλιά Θεόφιλου. Στα χρόνια της βασίλισσας Θεοδώρας, ο πατριάρχης Μεθόδιος χειροτόνησε τον Στέφανο πρεσβύτερο και τον κατάταξε στον κλήρο της αρχιεπισκοπής της Κωνσταντινούπολης. Όταν πέθανε ο πατέρας του, κληρονόμησε μεγάλη περιουσία την οποία διέθεσε σε φιλανθρωπίες. Κατοικούσε στο ναό του Αγίου Αντύπα, όπου εισέρχονταν πλήθος ανθρώπων, όλων των τάξεων, για να ακούσουν το θείο λόγο του. Απεβίωσε όταν συμπλήρωσε το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του.

Πηγή: ecclesia.gr

