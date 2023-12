Παράξενα

Βόλος: Μεθυσμένος επιτέθηκε με αλυσοπρίονο σε εργαζόμενη του Δήμου

Η σοκαριστική περιγραφή της εργαζόμενης του Δήμου Βόλου και οι εξηγήσεις του 40χρου δράστη...

Tις τρομακτικές στιγμές που έζησε εργαζόμενη στον Δήμο του Βόλου όταν ένας άνδρας της επιτέθηκε με το δικό της αλυσοπρίονο, περιέγραψε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου όπου εκδικάστηκε η έφεση που είχε καταθέσει ο 40χρονος.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Δεκέμβριο του 2022, όταν ένας άστεγος άντρας ενοχλήθηκε από τις εργασίες που είχαν ξεκινήσει από εργαζόμενους της Διεύθυνσης Πρασίνου, στο πάρκο «Μπελαγκόμα» στη Νέα Ιωνία, όπου κοιμόταν. Όταν άκουσε τον θόρυβο από το αλυσοπρίονο, ο 40χρονος που αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχικά νοσήματα, πίστεψε πως «θα του κάνουν κακό»

Η 58χρονη είναι μόνιμη υπάλληλος και συγκεκριμένα κηπουρός στην Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Βόλου, από το 2008. Μαζί με τρεις ακόμη συναδέλφους της, βρισκόταν στη Ν. Ιωνία, κούρευαν χόρτα και κλάδευαν δέντρα και θάμνου.

Η κηπουρός είχε αφήσει το χορτοκοπτικό μηχάνημα πίσω της και είχε πάρει το αλυσοπρίονο για να κόψει ένα κλαδί που εμπόδιζε τις εργασίες. «Ήμουν σκυμμένη, όταν άκουσα τους συναδέλφους μου να φωνάζουν. Πίσω σας, προσέξτε, μου φώναζαν. Παναγία μου, τι λένε; Σκέφτομαι. Και σηκώνομαι. Όπως γυρνάω προς το μέρος του βλέπω τον άνδρα αυτόν, να έρχεται κατά πάνω μου κρατώντας το χορτοκοπτικό. Έτσι όπως γύρισα κρατούσα το αλυσοπρίονο στα χέρια μου. Τι κάνεις; Τόλμησα να ρωτήσω. Τότε, εκείνος πέταξε το χορτοκοπτικό και με έπιασε από τα χέρια. Άρχισε να στρέφει το αλυσοπρίονο προς τα πάνω μου. Πώς με φώτισε ο Θεός εκείνη την ώρα, έκλεισα το διακόπτη», είπε περιγράφοντας όσα συνέβησαν.

Ο 40χρονος δράστης δεν είχε επαφή με την πραγματικότητα. Έβριζε και μιλούσε ακατάληπτα, ενώ το περιστατικό διαδραματιζόταν μπροστά στα έκπληκτα μάτια συναδέλφων της 58χρονης αλλά και περιοίκων. Μία γυναίκα τράβηξε την 58χρονη και της είπε να μπει στο σπίτι τους, όπου κλειδαμπαρώθηκε.

Ο 40χρονος την κυνήγησε και πέταξε προς το μέρος της το αλυσοπρίονο. Στη συνέχεια περιφερόταν γύρω από το σπίτι φωνάζοντας και βρίζοντας, ενώ πετούσε με μανία και έσπαγε τα μηχανήματα. Στο μεταξύ βρήκε μπροστά του ένα μπουκάλι με πετρέλαιο, που είχαν οι εργαζόμενοι για να μηχανήματα και άρχισε να το καταναλώνει. Με την πρώτη γουλιά σωριάστηκε και έτσι έγινε και η σύλληψή του.

Πριν από τρία χρόνια ήταν εκείνος που είχε βάλει φωτιά στη φάτνη που στήνει ο Δήμος Βόλου, στην πλατεία Αγίου Νικολάου για την περίοδο των Χριστουγέννων και από τύχη είχαν αποφευχθεί τα χειρότερα.

Ο 40χρονος συχνά – πυκνά συλλαμβάνεται, δικάζεται και αφήνεται ελεύθερος, αλλά δεν συνέβη το ίδιο και αυτή τη φορά. Ήταν προφυλακισμένος για το συγκεκριμένο περιστατικό με τις κατηγορίες της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης και απειλής και χθες του επιβλήθηκε ποινή 36 μηνών, οπότε θα συνεχίσει να βρίσκεται σε σωφρονιστικό κατάστημα.

¨Είχα πιει ένα μπουκάλι βότκα, ήμουν πιωμένος, δεν καταλάβαινα τι έγινε», αρκέστηκε να πει χθες στην απολογία του…

Πηγή: gegonota.news

