Όλιβερ – Δήμαρχος Αράχωβας: Δεν μας ενδιαφέρει αν δεν έρχονται, αλλά να βρούμε τον δολοφόνο

Ο δήμαρχος Αράχωβας μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» για το φρικιαστικό έγκλημα με θύμα το χάσκι.

Προτεραιότητα στον εντοπισμό των δραστών του φριχτού εγκλήματος σε βάρος του Όλιβερ δίνουν οι κάτοικοι της Αράχωβας, όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο δήμαρχος, Γιάννης Σταθάς.

Όπως είπε, από την ημέρα που έγινε γνωστό, ο κόσμος νιώθει φόβο και τα παιδιά δεν πάνε πουθενά χωρίς τη συνοδεία των γονιών τους.

«Το μόνο επίσημο χαρτί που υπάρχει είναι η γνωμάτευση της πρώτης κτηνιάτρου», είπε και εξήγησε πως, οι υπόλοιπες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και ό,τι ακούγεται είναι εικασίες.

Ο ίδιος ο δήμαρχος δεν γνωρίζει τον ιδιοκτήτη του Όλιβερ, ωστόσο, θέλει να βρεθεί ο δράστης του φριχτού εγκλήματος, ώστε οι κάτοικοι της Αράχωβας να νιώσουν πάλι ασφαλείς.

«Είναι ψυχοπαθής, θα μπορούσε το ίδιο να το κάνει σε ένα παιδί», είπε ο Γιάννης Σταθάς.

Στέλνοντας, τέλος, μήνυμα σε όσους κάνουν μποϊκοτάζ στην Αράχωβα, είπε: «Δεν μας ενδιαφέρει που δεν θα ρθουν στην Αράχωβα, αλλά μας ενδιαφέρει να βρεθεί ο δράστης του εγκλήματος», είπε.

