Αθλητικά

Κρις Έβερτ: Νέα “μάχη” με τον καρκίνο δίνει το είδωλο του τένις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ζωντανή θρύλος του γυναικείου τένις, η Κρις Έβερτ, η οποία κατέκτησε 18 Grand Slam στο απλό, διαγνώστηκε ξανά με καρκίνο. Το μήνυμά της για την αξία της πρόληψης.

-

Η ζωντανή θρύλος του γυναικείου τένις, η Αμερικανίδα, Κρις Έβερτ, η οποία κατέκτησε 18 Grand Slam στο απλό, διαγνώστηκε με υποτροπή του καρκίνου των ωοθηκών της και υποβάλλεται σε θεραπεία.

«Αν και αυτή είναι μια διάγνωση που δεν ήθελα να ακούσω ποτέ, νιώθω για άλλη μια φορά τυχερή που εντοπίστηκε έγκαιρα», αποκάλυψε η Έβερτ με ανάρτηση της στο Χ και πρόσθεσε: «Με βάση μια τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, υποβλήθηκα σε άλλη μια ρομποτική επέμβαση την περασμένη εβδομάδα. Οι γιατροί βρήκαν καρκινικά κύτταρα στην ίδια περιοχή της πυέλου. Όλα τα κύτταρα αφαιρέθηκαν και άρχισα έναν νέο κύκλο χημειοθεραπείας».

Η 68χρονη Εβερτ, δημοσιοποίησε τον τον Ιανουάριο του 2022 ότι διεγνώσθη με καρκίνο των ωοθηκών, ενώ η μικρότερη αδερφή της, Τζέϊν Εβερτ Ντάμπιν, πέθανε από την ίδια ασθένεια τον Φεβρουάριο του 2020, σε ηλικία 62 ετών.

Η Έβερτ εξήγησε ότι λόγω της υποτροπής, παραιτήθηκε από την εργασία της ως σχολιάστρια στο ESPN και δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει με τους συναδέλφους της στην Μελβούρνη για το Australian Open τον επόμενο μήνα.

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι θα είναι «έτοιμη για τα υπόλοιπα τουρνουά Grand Slam αυτής της σεζόν».

Η διάσημη Αμερικανίδα ήταν κυρίαρχη φιγούρα στο γυναικείο τένις τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, κερδίζοντας 157 τίτλους στο απλό της WTA και φθάνοντας τουλάχιστον στους ημιτελικούς στα 52 από τα 56 τουρνουά Grand Slam στα οποία συμμετείχε.

Κύρια χαρακτηριστικά στο παιχνίδι της ήταν το μπακχάντ με τα δύο χέρια και η ακρίβεια κτυπήμάτων από την βασική γραμμή. Ο ανταγωνισμός της με την Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, που κράτησε από το 1973 έως το 1988, συμπεριλαμβανομένων 14 τελικών Grand Slam, είναι ένας από τους μεγαλύτερους στην Ιστορία του αθλητισμού.

Η Εβερτ, η οποία ανακάλυψε μέσω γενετικού τεστ ότι διέτρεχε κίνδυνο για καρκίνο, τονίζει ότι η έγκαιρη ανίχνευση είναι το «κλειδί»: «Προτρέπω όλους να γνωρίζουν το οικογενειακό τους ιστορικό και να φροντίζουν τον εαυτό τους. Η έγκαιρη ανίχνευση σώζει ζωές. Αυτές τις γιορτές, να είστε ευγνώμονες που είστε υγιείς».

Ειδήσεις σήμερα:

Ρέντης – Τραυματισμός αστυνομικού: Η κατάσταση της υγείας του και τα ευρήματα των Αρχών

Πνευμονία της Κίνας - Γιαμαρέλλου: Τι συμβαίνει στην Ελλάδα

Τροχαίο: Ανατροπή οχήματος στην Πέτρου Ράλλη