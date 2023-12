Κόσμος

Φωτιά σε νοσοκομείο στη Ρώμη - Ασθενείς κάηκαν ζωντανοί (εικόνες)

Τραγωδία σημειώθηκε την Ρώμη όταν ξέσπασε φωτιά σε νοσοκομείο και στις φλόγες παγιδεύθηκαν ασθενείς.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από πυρκαγιά που την περασμένη νύχτα ξέσπασε σε νοσοκομείο του Τίβολι, σε απόσταση πενήντα χιλιομέτρων από την Ρώμη.

Στις φλόγες παγιδεύθηκαν τέσσερις ηλικιωμένοι ασθενείς, δυο άνδρες και δυο γυναίκες, ηλικίας 76,84,85 και 86 ετών. Το νοσοκομείο εκκενώθηκε και πολλοί από τους συνολικά διακόσιους ασθενείς μεταφέρθηκαν προσωρινά σε κλειστό γυμναστήριο και στα εξωτερικά ιατρεία. Πολλά νεογέννητα σώθηκαν χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών. Αρχικά μεταφέρθηκαν σε ασθενοφόρα και στην συνέχεια σε νοσοκομεία της Ρώμης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χώρο όπου μεταφέρονται ειδικά απορρίμματα, στην αυλή του νοσοκομείου. Η εισαγγελία του Τίβολι ξεκίνησε έρευνα με στόχο την απόδοση ευθυνών.

La Procura di #Tivoli ha aperto un fascicolo di indagine sull'#incendio avvenuto ieri in tarda serata. Tre i pazienti morti, decine e decine quelli trasferiti. Le fiamme all'ospedale sono state domate, ma l'edificio e ancora invaso dal fumo

L'inviata #GR1 Emily De Cesare pic.twitter.com/6OB9SMnkSW — Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 9, 2023

#Tivoli #Roma, intervento #vigilidelfuoco dalle 23 di ieri per un incendio nell’ospedale San Giovanni Evangelista. Evacuata la struttura, anche con l’ausilio delle autoscale. Sono 4 le vittime accertate. Fiamme spente, operazioni in corso [#9dicembre 5:25] pic.twitter.com/ryxVfcYQ8e

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 9, 2023

