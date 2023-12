Αθλητικά

AFC: Η Παλαιστίνη αποχωρεί λόγω του πολέμου

Η ανακοίνωση του παλαιστινιακού ποδοσφαιρικού συλλόγου για την αποχώρηση από τη διοργάνωση.

Η διοίκηση του παλαιστινιακού ποδοσφαιρικού συλλόγου, Τζαμπάλ Αλ Μουκαμπέρ, αποφάσισε να αποσύρει την ομάδα από το Κύπελλο Ασιατικής Συνομοσπονδίας (AFC), λόγω της σύγκρουσης Ισραήλ-Γάζας.

Στην σχετική ανακοίνωση στον επίσημο ιστότοπο της AFC, αναφλερεται ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Παλαιστίνης ενημέρωσε τον οργανισμό που εδρεύει στην Κουάλα Λουμπούρ για την απόφαση της Τζαμπάλ Αλ Μουκαμπέρ να αποχωρήσει από την δεύτερη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της ηπείρου.

«Η AFC σημειώνει με λύπη την αποχώρηση του συλλόγου και το θέμα έχει πλέον παραπεμφθεί στην Επιτροπή Αγώνων της AFC για σχετικές περαιτέρω ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης ανωτέρας βίας», ανέφερε η συνομοσπονδία σε ανακοίνωση της.

Η Τζαμπάλ Αλ Μουκαμπέρ κληρώθηκε στον Α` όμιλο της διοργάνωσης και είχε νικήσει το εναρκτήριο παιχνίδι με 1-0 της Αλ Φουτούβα της Συρίας, πριν ηττηθεί με 4-0 από την Αλ Νάχντα του Ομάν, πριν από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

