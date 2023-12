Πολιτική

Κασσελάκης για “υπόκλιση” Γεραπετρίτη στον Ερντογάν: Να δοθούν εξηγήσεις από τον Πρωθυπουργό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μελλοντική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν πρόκειται ποτέ να υποκλιθεί σε κανέναν, ανέφερε στην ΚΕ του κόμματος ο Στέφανος Κασσελάκης. Το δηκτικό σχόλιο για τον ΥΠΕΞ Γιώργο Γεραπετρίτη και την "υπόκλιση μπροστά στον Τούρκο πρόεδρο".

-

«Θέλουμε να αλλάξουμε την χώρα μας και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, αν αυτό παραμείνει η πυξίδα μας θα πετύχουμε», ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης ξεκινώντας την ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Είμαστε μακράν το πιο ανεξάρτητο κόμμα, δεν χρωστάμε τίποτε, δεν πρόκειται κανείς να μας φιμώσει, θα παραμείνουμε ανεξάρτητοι και βαθιά κοινωνικοί».

Συνέχισε με ένα δηκτικό σχόλιο για τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, και «την υπόκλιση μπροστά στον Τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν». Είπε ο κ. Κασσελάκης: «Προσωπικά ο κ. Γεραπετρίτης μου είναι συμπαθής, αλλά δεν μπορείς να ψεύδεσαι ότι η υπόκλιση ήταν για την Πρόεδρο της Δημοκρατίας όταν την ίδια υπόκλιση είχες κάνει και στο αεροδρόμιο. Φανταστείτε να ήταν υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, η προπαγάνδα της κυβέρνησης θα μας είχε κάνει να πέσουμε. Η προπαγάνδα όμως τώρα το περνά με ψιλά γράμματα. Πρέπει να δοθούν εξηγήσεις από τον πρωθυπουργό για την στάση του υπουργού. Δεν τιμά την Ελλάδα η στάση του κ. Γεραπετρίτη». Διαβεβαίωσε ότι «η μελλοντική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται ποτέ να υποκλιθεί σε κανέναν».

Ακολούθως αναφέρθηκε στις διεθνείς εξελίξεις: «στον πόλεμο στην Ουκρανία ο οποίος όπως ανέφερε «συνεχίζεται χωρίς προοπτική τερματισμού ενώ την ίδια ώρα, συνεχίζεται μετά τη λήξη της ολιγοήμερης ανακωχής, η σφαγή στη Γάζα». Ακολούθως ανέφερε: « Οδεύουμε προς μια επικίνδυνη κατάσταση στην Ευρώπη, όπου η συνεχιζόμενη δομική κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί άμεσα να βαθύνει ακόμη περισσότερο, εάν οι ακροδεξιές δυνάμεις καταφέρουν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο Ευρωκοινοβούλιο. Σε αυτούς τους καιρούς είναι που χρειάζεται να επικρατήσουν οι αριστερές, προοδευτικές και δημοκρατικές ιδέες και αρχές».

Ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε ότι «πρέπει να μιλήσουμε όλοι μαζί υπέρ της αναγκαιότητας για άμεση ειρήνευση στα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Μέση Ανατολή, απαιτώντας ξανά την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους στο πλάι του κράτους του Ισραήλ, στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ» και πρόσθεσε: «Αλλά και για να υπάρξει και στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια μεγάλη αντεπίθεση των προοδευτικών ιδεών, για να πάρει ανάσα και να ελπίσει ξανά ο κόσμος, ότι μπορεί να βελτιωθεί η ζωή του και να προχωρήσουν τα πράγματα μπροστά».





Ειδήσεις σήμερα:

Εξάρχεια: Επιθέσεις με μολότοφ και πέτρες σε αστυνομικούς

Μεξικό: Φονικές μάχες μεταξύ πολιτών και κακοποιών (σκληρές εικόνες)

Εορτολόγιο - 9 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα