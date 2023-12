Κοινωνία

Ρέντης - Επίθεση σε αστυνομικό: τα ηχητικά ντοκουμέντα και τα ευρήματα (βίντεο)

Τα κρίσιμα λεπτά μετά τον τραυματισμό του και οι προσπάθειες των συναδέλφων του να τον κρατήσουν στη ζω, αποτυπώνονται σε ανατριχιαστικούς διαλόγους.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Χωρίς σημάδια βελτίωσης, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Εντατική σε καταστολή, ο αστυνομικός των ΜΑΤ, που τραυματίστηκε από ναυτική φωτοβολίδα.

Συγκινούν τα ηχητικά ντοκουμέντα που καταγράφουν τις εκκλήσεις των συναδέλφων του, για να φτάσει αμέσως το ασθενοφόρο.

"Δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε", φωνάζουν στο κέντρο επιχειρήσεων. Σε επίπεδο ερευνών, αν και αφέθηκαν ελεύθεροι όλοι οι προσαχθέντες, στις τουαλέτες του γηπέδου εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων υπολείμματα καμμένων ρούχων, φωτοβολίδες και κροτίδες.

Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται ο αστυνομικός των ΜΑΤ, που τραυματίστηκε το βράδυ της Πέμπτης έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντη, όταν μία ναυτική φωτοβολίδα καρφώθηκε στον αριστερό μηρό του. Οι εκκλήσεις μέσω ασυρμάτου των συναδέλφων του για ασθενοφόρο είναι συγκλονιστικές.

"ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΤ: Χάνει τις αισθήσεις του. Δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Κώστα, μας ενημερώνει ότι σε ένα θα είναι εκεί. Αυτό μας ενημερώνουν.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΤ: Σε ένα δευτερόλεπτο να είναι ‘δω. Γ…… τον α………."



Αστυνομικοί των ΜΑΤ ήταν εκείνοι, που του προσέφεραν τις Α' Βοήθειες και με τη χρήση δύο τουρνικέ κατάφεραν να περιορίσουν όσο ήταν δυνατόν την αιμορραγία του. Έβλεπαν, όμως, από την αρχή ότι είχε χάσει πολύ αίμα.

"ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΤ: Τον σταθμό (ΕΚΑΒ) κέντρο, εκ νέου, τον σταθμό.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Ελήφθη ελήφθη Αποστόλη, ελήφθη. Πες μου λίγο για το συνάδελφο, έχουμε κάνει το τουρνικέ;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΤ: Το τραύμα το έχουμε φτιάξει… το έχουμε φτιάξει το τουρνικέ… έχουν παρασχεθεί οι Α’ Βοήθειες, έχει χαθεί αρκετό αίμα να γνωρίζετε, γι’ αυτό και να συντομεύει ο σταθμός.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Έχει κανονικά τις αισθήσεις το ο συνάδελφος, Αποστόλη;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΜΑΤ: Ορθόν, ορθόν ορθόν. Αυτό το ‘χουμε φτιάξει.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 1-4 ελήφθη. Όταν έρθει η 541, επαναλαμβάνει το κέντρο κίνησε κανονικά τις δυνάμεις, τις δύο, την 541 και 535, βάλε μέσα τα άτομα και θα καλύψεις δύο εξόδους με τις διμοιρίες. Δεν θα εξέλθει κανείς απ’ το γήπεδο, αν δεν λάβεις εντολή. Το έλαβες; Και από Σικελιανού και από Αγίας Άννης. Είμαστε κατανοητοί;"

Κατά τις έρευνές τους οι αστυνομικοί μέσα στο γήπεδο, μετά την επίθεση εντόπισαν στις τουαλέτες:

Υπολείμματα καμένων ρούχων

Φωτοβολίδες

Κροτίδες

και ένα Αναδιπλούμενο μαχαίρι

Όλα αυτά θα διερευνηθούν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, σε μία προσπάθεια μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και dna να διαπιστωθεί σε ποιους ανήκουν.

Οι 424 άνδρες, οι οποίοι προσήχθησαν από τον χώρο του γηπέδου αφέθησαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο που να τους συνδέει με την επίθεση.

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας προσπαθούν να βρουν περισσότερα στοιχεία για το άτομο, που εκτόξευσε τη ναυτική φωτοβολίδα.

