Αργεντινή: Διαιτητής μαχαίρωσε ποδοσφαιριστή την ώρα του αγώνα (βίντεο)

Απίστευτο περιστατικό σε αγώνα ποδοσφαίρου στην Αργεντινή, όταν ο ρέφερι μαχαίρωσε ποδοσφαιριστή στο στήθος.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος στην Αργεντινή, όταν διαιτητής μαχαίρωσε έναν ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια αγώνα, σε μια γειτονιά της πόλης Ελντοράντο στη βορειοανατολική περιφέρεια Μισιόνες.

Ο αγώνας ήταν σε εξέλιξη όταν προέκυψε ένταση μεταξύ των παικτών και των δύο ομάδων, με τον διαιτητή να εμπλέκεται και μετά τις διαμαρτυρίες του ποδοσφαιριστή να βγάζει αιχμηρό αντικείμενο που κουβαλούσε πάνω του και να τον μαχαιρώνει στο στήθος.

Αμέσως οι συμπαίκτες του Κέβιν τον απομάκρυναν από τον χώρο φωνάζοντας «τον μαχαίρωσε, τον μαχαίρωσε» με τον άτυχο ποδοσφαιριστή να μεταφέρεται στο πλησιέστερο νοσοκομείο και τον διαιτητή να συλλαμβάνεται εντός γηπέδου.

#Eldorado | Un arbitro apunalo a un jugador de futbol durante un partido en la cancha del barrio Scholler en el kilometro 8.

La victima fue trasladado al hospital y el arbitro fue detenido por la policia. ???+? #Misiones



Gentileza. Mariana Chenlo pic.twitter.com/R7WnAZQemp — Elva Carballo IG carballoelva (@ElvaCarballo) December 3, 2023

#Eldorado #Misiones

Asi la policia llevo detenido al arbitro que apunalo a un jugador futbol mientras se realizaba un encuentro deportivo.

El futbolista se encuentra hospitalizado con pronostico reservado. pic.twitter.com/sbjr3GXmlv — Elva Carballo IG carballoelva (@ElvaCarballo) December 3, 2023

