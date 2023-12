Αθλητικά

Κολοσσός - Προμηθέας: ανατροπή για τους Πατρινούς, χαμόγελα για τους Ροδίτες

Ο Προμηθέας του -21 έφτασε κοντά αε «μυθική ανατροπή», αλλά ο Κολοσσός πανηγύρισε στην παράταση.

Απίστευτο ματς έγινε στη Ρόδο, όπου ο Προμηθέας «επέστρεψε» από το -21, αλλά ο Κολοσσός ήταν αυτός που χαμογέλασε στο φινάλε της παράτασης με 114-109 (100-100 τελείωσε ο αγώνας στην κανονική του διάρκεια).

Η 10η αγωνιστική της Basket League ξεκίνησε μ΄ ένα άκρως «χορταστικό» ματς που δεν προμήνυε με τίποτα την εξέλιξη που πήρε στην τελευταία περίοδο. Οι νησιώτες φάνηκε πώς θα περνούσαν ένα ήσυχο απόγευμα, καθώς προηγήθηκαν 70-49 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, ωστόσο, οι Πατρινοί όχι μόνο δεν το έβαλαν κάτω, αλλά κατάφεραν εννέα δεύτερα πριν το τέλος να προηγηθούν με 100-98!

Τα δεκάλεπτα: 33-25, 59-49, 82-67, 100-100 (κ.α), 114-109

Την τελευταία λέξη στο 40λεπτο, όμως, είπε ο Λόντον Περάντες, ο οποίος έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, όπου το συγκρότημα του Κούρο Σεγκούρα είχε περισσότερη ενέργεια και τελικά πανηγύρισε τη νίκη με 114-109.

Από δύο σερί ήττες (Παναθηναϊκό εντός και ΠΑΟΚ εκτός έδρας) και έξι συνολικά μετά από 9 αγώνες προερχόταν η ομάδα του «σμαραγδένιου νησιού», η οποία με «κατάθεση ψυχής» στο έξτρα πεντάλεπτο πήρε την 4η εφετινή της νίκη, ενώ ο Προμηθέας γνώρισε την 3η του ήττα μετά από τρεις διαδοχικές επιτυχίες.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Περάντες με 27 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 40'55" συμμετοχής. Νταμπλ-νταμπλ με 22 πόντους και 12 ριμπάουντ έκανε ο Λούκα Μπραΐκοβιτς, ενώ στους 18 πόντους (με 7 ριμπάουντ) σταμάτησε ο Τάιλερ Πόλι κι από 14 πέτυχαν οι Άντριου Γκάουντλοκ και Σωτήρης Μπιλλής.

Από το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου, ο Άντονι Κάουαν ήταν συγκλονιστικός. Ο Αμερικανός «φλέρταρε» με το τριπλ νταμπλ που δεν έκανε για 2 ριμπάουντ (8), ενώ πέτυχε 30 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ.

Πολύ καλός ήταν και ο Χάιμε Ετσενίκε με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ, όπως επίσης ο Κάμερον Ρέινολντς με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Παπαπέτρου, Αγραφιώτης , Τσώνος

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Σεγκούρα): Γκάουντλοκ 14 (1/4 τρίποντα) , Μπραΐκοβιτς 22 (12 ριμπάουντ), Μπιλλής 14 (2) , Πόλι 18 (2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Περάντες 27 (7/12 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ) , Γιόργκενσεν , Ουτόμι 9 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ) , Πετρόπουλος 6 , Καμαριανός, Γόντικας 4, Χατζηνικόλας

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 20 (6/11 τρίποντα, 6 ριμπάουντ) , Κόνιαρης 5 (1/4 τρίποντα), Χρυσικόπουλος 7 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ετσενίκε 19 (10 ριμπάουντ) , Κάουαν 30 (4/10 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 7/12 βολές, 8 ριμπάουντ, 10 ασίστ) , Κόφι 15 (4/6 δίποντα, 7/8 βολές, 6 ριμπάουντ) , Στίβενς 4 , Καραγιαννίδης, Πλώτας, Τζόουνς 7 (1), Μπαζίνας 2

