Απόλλων Πατρών - Λαύριο: “τέλος” το αρνητικό σερί για τους Αχαιούς

«Ξεκόλλησε» από την τελευταία θέση ο Απόλλων Πατρών, μετά τη νίκη του επί του Λαυρίου.

Τέλος στο αρνητικό σερί των πέντε ηττών έβαλε ο Απόλλων Πατρών, που επικράτησε 71-60 του Λαυρίου στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Έτσι οι Πατρινοί κατάφεραν να «ξεκολλήσουν» από την τελευταία θέση της Basket League με τη δεύτερη νίκη τους σε δέκα ματς, ενώ το Λαύριο έχει πλέον ρεκόρ 3-7.

Τα δεκάλεπτα: 14-9, 34-23, 51-34, 71-60

Λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του Κώστα Δελέγκου και λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας με τον Γιάννη Χριστόπουλο, ο Απόλλων πραγματοποίησε την πιο «πειστική» εμφάνιση του. Πέτυχε το πρώτο καλάθι του αγώνα και δεν κοίταξε ποτέ πίσω, αφού δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα. Στο 14΄ η διαφορά έγινε για πρώτη φορά διψήφια (22-10) με τρίποντο του Βον, ενώ στην αρχή της τρίτης περίοδο οι γηπεδούχοι έτρεξαν ένα 17-7 για να «εκτοξεύσουν» το προβάδισμά τους στο +21 (51-30). Τα πάντα είχαν κριθεί και ο Απόλλων έφτασε στην τελική επικράτηση με 71-60. Τρομερή πολυφωνία και συνεισφορά από όλους τους 9 παίκτες των νικητών που αποτέλεσαν το rotation (οι Βησσαρίου, Καφέζας, Κογιώνης έπαιξαν λίγο στο τέλος) τη στιγμή που το Λαύριο «πλήρωσε» την εμμονη και τα κακά ποσοστά του στο τρίποντο (23%).

Διαιτητές: Πουρσανίδης-Κατραχούρας-Λουλουδιάδης

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ Π. (Χριστόπουλος): Γκιουζέλης 6 (2), Βον 13 (2), Σαλούστρος 10 (2), Μπράουν 7 (10ρ., Μουράτος 2 (8 ασ.), Ουάσινγκτον 7, Μπλέιλοκ 8 (2), Σκορδίλης 10, Όσμπορν 8 Βησσαρίου, Καφέζας, Κογιώνης

ΛΑΥΡΙΟ (Μέξας): Μουρ 10 (10ρ.), Ντε Τζούλιους 4, Γκρόμοβς 7, Ζάρας 7 (1), Θόρντον 6 (1), Τσάμις 4, Φλάτεν 5 (1), Καστανέδα 13 (3), Παπαδάκης 6 (2)

