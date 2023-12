Αθλητικά

ΑΕΚ - Μαρούσι: Ο Κουζμίνσκας λύτρωσε στην εκπνοή την Ένωση (εικόνες)

Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας έγινε ο ήρωας της τελευταίας στιγμής για την ΑΕΚ, σκοράροντας στην εκπνοή στην καρδιά της ρακέτας

Συγκλονιστική μάχη έγινε στα Άνω Λιόσια. Ο Αχμέντ Χιλ οργίασε με 40 πόντους, όμως ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας έγινε ο ήρωας της τελευταίας στιγμής για την ΑΕΚ Betsson, σκοράροντας στην εκπνοή στην καρδιά της ρακέτας για να γράψει το 91-89.

Το Μαρούσι πήγε στα Άνω Λιόσια χωρίς τους Μίροσλαβ Ραντούλιτσα και τον Χάρη Γιαννόπουλο, κατάφερε όμως να βάλει στα σχοινιά την ΑΕΚ Betsson για 40 λεπτά, με τον Αχμέντ Χιλ να σκοράρει 40 (!) πόντους. Ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας ήταν αυτός που λύτρωσε όμως την Ένωση, σκοράρωντας κάτω από το καλάθι στην εκπνοή, ενώ η ομάδα του είχε μόλις 1.2" για να εκδηλώσει επίθεση και γράφοντας το τελικό 91-89.

Ο Λιθουανός φόργουορντ ήταν και ο πρώτος σκόρερ της Βασίλισσας -που έπαιξε χωρίς τους Μπεν ΜάκΛεμορ και Δημήτρη Φλιώνη-, μετρώντας 19 πόντους και 6 ριμπάουντ. Ακολούθησε ο Τζόρνταν ΜακΡέι με 17 πόντους, ενώ από 16 προσέθεσαν οι Τζάστιν Τίλμαν και Τσέισον Ραντλ.

Για την ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη που έκανε πραγματικά συγκινητική προσπάθεια στη διάρκεια όλου του αγώνα, ο Αχμέντ Χιλ είδε την υπερμεφάνισή του να πηγαίνει στα σκουπίδια. Ο Αμερικανός γκαρντ θα θυμάται όμως για καιρό το βράδυ που έβαλε 40 πόντους (6/7 δίποντα, 7/15 τρίποντα, 7/9 βολές).

Οι δύο ομάδες αντάλλασαν καλάθια μέχρι το πεντάλεπτο (14-14). Εκεί η ΑΕΚ Betsson έτρεξε ένα σερί 7-0 (21-14, 7'), όμως το Μαρούσι πλησίασε στο καλάθι στο φινάλε του δεκαλέπτου (24-22), με τους Χιλ και Μπρίσκο να έχουν 8 και 7 πόντους αντίστοιχα. Στο μεσοδιάστημα, ο Ραντλ είχε προλάβει να υποπέσει σε τρία φάουλ.

Με τον Χιλ να φτάνει στους 17 πόντους, οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν στο +4 (33-37) λίγο μετά τα μέσα της δεύτερης περιόδου, όμως η Ένωση κατάφερε να πάρει ξανά τα ηνία και να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα τεσσάρων πόντων (49-45, 20'), ανησυχόντας όμως για το 83% των φιλοξενούμενων στα δίποντα (15/18).

Οι δύο αντιμαχόμενοι βρέθηκαν ξανά ισόπαλοι (57-57) στο 24'30". Η Ένωση προσπέρασε με 65-61 στο 28'20", όμως η ομάδα του Γιώργου Λιμνιάτη έτρξε ένα 8-0 για βρεθεί στο +5 (65-70) μετά την πρώτη φάση της τέταρτης περιόδου. Εντωμεταξύ ο Αχμέντ Χιλ είχε φτάσει στους 28 πόντους, με την ΑΕΚ να μην έχει τρόπο να τον σταματήσει.

Αυτή η απόσταση διατηρήθηκε μέχρι το 36' (72-77). Ο Τσέισον Ραντλ διαμόρφωσε το 77-77 στο 35' με πέντε δικούς του πόντους. Το ματς έγινε θρίλερ μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, με τις δύο ομάδες να παλεύουν με όλες τους τις δυνάμεις και να αρνούνται να παραδοθούν.

Στα 44" πριν το τέλος η ΑΕΚ έμοιαζε να έχει αγκαλιάσει τη νίκη, προπορευόμενη με 87-83 μετά από καλάθι του Κουζμίνσκας, όμως ο Αχμέντ Χιλ ήταν ξανά εκεί, να κάνει ηρωική προσπάθεια, βάζοντας τρεις βολές για το 87-86 με 32" στο χρονόμετρο. Ο Ραντλ έγραψε το 89-86, πριν ο Χιλ βάλει ένα σπουδαίο τρίποντο από τα δέκα μέτρα για το 89-89. Ο Κουζμίνσκας του έκλεψε όμως τη δόξα, και λύτρωσε την Ένωση στην εκπνοή. Οι γηπεδούχοι είχαν μόλις 1.2" στη διάθεσή τους για να εκδηλώσουν επίθεση, αλλά ο Ραντλ βρήκε τον Λιθουανό φόργουορντ στην καρδιά της ρακέτας κι εκείνος έβαλε το πιο σημαντικό καλάθι για το τελικό 91-89.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τσιμπούρης, Μαρινάκης, Μαρτινάκος

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-22, 49-45, 65-68, 91-89

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ Betsson: 28/47 δίποντα, 8/20 τρίποντα, 11/15 βολές, 28 ριμπάουντ (17 αμυντικά - 11 επιθετικά), 13 ασίστ, 12 λάθη , 8 κλεψίματα , 4 μπλοκ

