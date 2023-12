Κόσμος

Συρία: Νεκρά παιδιά από βομβαρδισμό στην επαρχία Ιντλίμπ

Δεκάδες είναι και οι άμαχοι τραυματίες από τον βομβαρδισμό

Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς του συριακού στρατού στη βορειοδυτική Συρία, το τελευταίο μεγάλο προπύργιο των ανταρτών στη χώρα, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Δυνάμεις του καθεστώτος στόχευσαν απευθείας κατοικημένες περιοχές της πόλης Ιντλίμπ», ανέφερε το Παρατηρητήριο, προσθέτοντας ότι βομβαρδίστηκαν επίσης βιομηχανικές ζώνες, καθώς και «κατοικημένες συνοικίες στην πόλη Σαρμίν» που βρίσκονται κοντά.

Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν στις δύο τοποθεσίες και «άλλοι 24 τραυματίστηκαν σε διαφορετικές περιοχές της επαρχίας Ιντλίμπ», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δύο παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου.

