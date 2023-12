Κοινωνία

Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε σπίτι - Μητέρα και παιδί απεγκλωβίστηκαν από το μπαλκόνι

Αναστάτωση σε γειτονιά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα τις Κυριακής για φωτιά στα Κάτω Πατήσια.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 04:00 σε διαμέρισμα τετάρτου ορόφου επί της οδού Νικοδήμου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής κι απομάκρυναν από το μπαλκόνι τους μία μητέρα με το παιδί της, ενώ έλεγξαν την κατάσταση και των υπολοίπων ενοίκων της πολυκατοικίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Νικοπόλεως στα Κάτω Πατησιά στην Αθηνά. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 3 οχήματα καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) December 10, 2023





