Πολιτισμός

Ναργκίς Μοχαμαντί: Σε απεργία πείνας η Νομπελίστρια Ειρήνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ιρανή νομπελίστρια συνεχίζει την απεργία πείνας.

-

Η φυλακισμένη ιρανή υπερασπίστρια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ναργκίς Μοχαμαντί, η οποία τιμήθηκε με το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, συνεχίζει σήμερα να κάνει απεργία πείνας στη διαβόητη φυλακή Εβίν της πρωτεύουσας της Ισλαμικής Δημοκρατίας όπου κρατείται.

Άρχισε την τριήμερη διαμαρτυρία της 24 ώρες πριν από την τελετή απονομής των Νόμπελ στο Όσλο, γνωστοποίησε μέσω Instagram. Τον λογαριασμό της στον συγκεκριμένο ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης διαχειρίζονται φίλοι της δημοσιογράφου με σπουδές φυσικής, 51 ετών.

Η κυρία Μοχαμαντί τόνισε πως «την ημέρα της τελετής θέλω να γίνω η φωνή των Ιρανών που διαδηλω΄νουν εναντίον της αδικίας και της καταπίεσης».

Αναμένεται να εκπροσωπηθεί στο Όσλο από τον σύζυγό της, δημοσιογράφο και ακτιβιστή που είχε επίσης φυλακιστεί για σειρά ετών στο Ιράν, και τα δίδυμα παιδιά της.

Τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης για «τον αγώνα της εναντίον της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν» και «για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας για όλους».

Η κυρία Μοχαμαντί, από τις πιο γνωστές ακτιβίστριες στο Ιράν, έχει φυλακιστεί επανειλημμένα από τα τέλη των χρόνων του 1990.

Στα τέλη του 2022 —εν μέσω της εξέγερσης με έναυσμα τον θάνατο της νεαρής κουρδικής καταγωγής Μαχσά Αμινί, λίγα 24ωρα μετά τη σύλληψή της από την αστυνομία ηθών για υποτιθέμενη παραβίαση των αυστηρών ενδυματολογικών κανόνων για τις γυναίκες στην Ισλαμική Δημοκρατία—, έφερε στο φως έκθεση που αποκάλυπτε πως δεκάδες γυναίκες υπέστησαν βασανιστήρια στη φυλακή υψίστης ασφαλείας όπου βρίσκεται.

Σε επιστολή της που έφερε στο φως στις αρχές αυτού του μήνα η σουηδική τηλεόραση, τόνιζε πως αυτό που της λείπει περισσότερο είναι τα παιδιά της: «έχω πάνω από οκτώ χρόνια να τα δω».

Ο Αλί και η Κιάνα προγραμματίζεται απόψε να παραλάβουν το δίπλωμά της, το χρυσό μετάλλιο του δήμου του Όσλο και να εκφωνήσουν αντ’ αυτής την ομιλία της στην τελετή απονομής.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε σπίτι - Μητέρα και παιδί απεγκλωβίστηκαν από το μπαλκόνι

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά: Πού θα κάνουν γιορτές οι Έλληνες

Πίτερ Ο’ Τουλ: Η πολυτάραχη ζωή του ογκόλιθου της υποκριτικής