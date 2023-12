Κόσμος

Τροχαίο - Τουρκία: Ο γιος του προέδρου της Σομαλίας σκότωσε διανομέα και το έσκασε από την χώρα

Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του. Οργή από τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης.

Ο γιος του προέδρου της Σομαλίας, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας από τις τουρκικές αρχές καθώς χτύπησε με το αυτοκίνητό του διανομέα με μηχανάκι στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος υπέκυψε αργότερα σε νοσοκομείο, έφυγε από τη χώρα κι εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του, ανέφεραν χθες Σάββατο τουρκικά ΜΜΕ.

Η υπόθεση, την οποία ανέδειξε κυρίως ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, μέγας πολιτικός αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκαλεί έντονες αντιδράσεις διότι ο ύποπτος, ο Μοχάμεντ Χασάν Σέιχ Μοχάμουντ, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανέναν δικαστικό έλεγχο ή περιοριστικό όρο έπειτα από την πρώτη αστυνομική αναφορά, όπως υπογράμμισε ειδικά η εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας Cumhuriyet («Δημοκρατία»).

«Ο ύποπτος έφυγε από την Τουρκία» ανενόχλητος, τόνισε με αγανάκτηση ο κ. Ιμάμογλου χθες Σάββατο μέσω X (του πρώην Twitter), προσθέτοντας πως «η επικρατούσα νοοτροπία να κλείνουμε τα μάτια» όταν πρόκειται για ισχυρούς δεν επιτρέπει «την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών της ίδιας μας της χώρας» — προσθέτοντας απόσπασμα βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης.

Moto-kurye Yunus Emre Gocer, Turkiye Cumhuriyeti vatandas?yd?. Somali Cumhurbaskan?’n?n oglunun yapt?g? kazayla bu hayattan kopar?ld?. Biz, hukuki surecin takipcisi olacag?z dedik ama zanl? elini kolunu sallayarak Turkiye’den ayr?ld?. Kurban?n ailesinin ac?s? daha da katland?. Bu… pic.twitter.com/zLhzX7JiSa — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) December 8, 2023

Σύμφωνα με έκθεση της αστυνομίας που επικαλέστηκε το τηλεοπτικό δίκτυο a Haber, ο γιος του σομαλού προέδρου Χασάν Σέιχ Μοχάμουντ χτύπησε μέρα μεσημέρι την 30ή Νοεμβρίου μοτοσικλετιστή διανομέα.

Ο Γιούνους Εμρέ Γκετσέρ, πατέρας δυο παιδιών, εκσφενδονίστηκε βίαια στην άσφαλτο και υπέκυψε έξι μέρες αργότερα σε νοσοκομείο.

Εισαγγελέας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του οδηγού. Όμως «όταν αστυνομικοί πήγαν την Παρασκευή (σ.σ. προχθές) στην κατοικία του υπόπτου, διαπίστωσαν πως εξαφανίστηκε τη 2η Δεκεμβρίου», σύμφωνα με το a Haber.

«Εκδόθηκε έτσι διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του» την ίδια μέρα από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης, πρόσθεσε το δίκτυο.

Ο δικηγόρος του διανομέα, ο Ιγιάζ Τσιμέν, που μίλησε στην εφημερίδα Cumhuriyet, επέκρινε έντονα την αρχική έκθεση της τροχαίας, που ανέφερε πως το δυστύχημα έγινε εξαιτίας της «απροσεξίας» του θύματος.

«Δεύτερη έκθεση πραγματογνώμονα και βίντεο έδειξαν ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου ευθυνόταν 100%», πρόσθεσε, εκφράζοντας ωστόσο την ανησυχία πως ο τελευταίος δεν πρόκειται να «συλληφθεί ποτέ».

Η Τουρκία διατηρεί την τελευταία δεκαετία και πλέον στενές σχέσεις με τη Σομαλία, «αδελφή χώρα» 17 εκατομμυρίων κατοίκων με πληθυσμό κατά πλειονότητα μουσουλμανικό, στο Κέρας της Αφρικής· είναι βασική της εταίρος σε οικονομικό επίπεδο, ιδίως στους τομείς των κατασκευών, της εκπαίδευσης, της υγείας και της στρατιωτικής συνεργασίας.

