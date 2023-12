Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Αχαϊα - Αισθητός σε πολλές περιοχές

Το μέγεθος και το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης που "ταρακούνησε" περιοχές της Αχαϊας.

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 11:25 σήμερα, στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 13 χιλιόμετρα νότια της Κάτω Αχαΐας.

Σύμφωνα και με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν 24 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά της Πάτρας και εννέα χιλιόμετρα νότια νοτιοανατολικά της Κάτω Αχαΐας.

