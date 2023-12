Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις και ο ανάδρομος Ερμής (βίντεο)

Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια ο ανάδρομος Ερμής. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα.

Η εβδομάδα αρχίζει ωραία είπε η Λίτσα Πατέρα, στο πλατό της εκπομπής «I LOVE Σου Κου», το μεσημέρι της Κυριακής, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που αρχίζει.

Όπως είπε, ενώ η νέα Σελήνη "μιλάει" για νέα ξεκινήματα, ταξίδια, επαφές συναντήσεις και παράλληλα Αφροδίτη και Ερμής κάνουν μία πολύ ωραία όψη που σημαίνει επαφές με αγαπημένα πρόσωπα, από 13 Δεκεμβρίου ο Ερμής αρχίζει να γίνεται ανάρμοδος και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να αποφύγουμε παρεξηγήσεις και καθυστερήσεις.

Τέλος πρόσθεσε, ότι θα πρέπει στις αρχές της εβδομάδας να σπεύσουμε να κλείσουμε εκκρεμότητες.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μπέτυ Μαγγίρα, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Δείτε το βίντεο με τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «I LOVE Σου Κου»:

