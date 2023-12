Οπαδική βία – Ανδρουλάκης: Ο Πρωθυπουργός να πάρει επιτέλους αποφάσεις

Πολιτική

Δήλωση για την οπαδική βία έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την Κυριακή, από τη Θεσσαλία όπου βρίσκεται.

Προσερχόμενος στη συνάντηση με παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλίας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θα μου επιτρέψετε, πριν πω μερικά λόγια για το οδοιπορικό μας στη Θεσσαλία, να αναφερθώ στη νέα τραγωδία, που είχαμε, με τον τραυματισμένο νεαρό αστυνομικό και τα περιστατικά βίας, τα οποία δυστυχώς δεν συμβαίνουν πρώτη φορά στη χώρα μας.

Μετά τη δολοφονία του Άλκη, τη δολοφονία του Μιχάλη, ακούσαμε λόγια περί αυστηροποίησης των ποινών, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους ιδιοκτήτες μεγάλων ποδοσφαιρικών σωματείων, αλλά τα πράγματα συνεχίζουν να είναι τραγικά.

Περιμένω από τον Πρωθυπουργό να πάρει επιτέλους τις αποφάσεις που έλαβαν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη και αντιμετώπισαν την οπαδική βία, η οποία δυστυχώς απαξιώνει τον αθλητισμό.

Τώρα, για το οδοιπορικό μας στη Θεσσαλία. Οι βουλευτές και τα στελέχη μας ήταν εδώ από την Παρασκευή. Πήγαν σε όλους τους νομούς, μίλησαν με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης, της κτηνοτροφίας, με ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, με τους κατοίκους.

Έγινε μια ολοκληρωμένη αυτοψία για το τι έχει γίνει και κυρίως για το τι δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί.

Την Παρασκευή, είχα την ευκαιρία να συζητήσω προσωπικά με την αρμόδια επίτροπο, την κ. Φερέιρα, για το πώς πρέπει να αξιοποιήσουμε με ταχύτητα, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τα ευρωπαϊκά κονδύλια, που δικαιούται η χώρα μας.

Για αυτό, λοιπόν, σήμερα ολοκληρώνουμε το οδοιπορικό μας, συζητώντας, προτείνοντας, ακούγοντας. Διότι η Θεσσαλία δεν μπορεί να οδηγηθεί σε μία κατάσταση βραχυπρόθεσμης συζήτησης και μακροχρόνιας στασιμότητας. Διότι εδώ είναι η παραγωγική καρδιά της Ελλάδας. Θα κινδυνεύσουμε δημογραφικά αν απογοητεύσουμε τις νεότερες γενιές να μείνουν στον τόπο τους, να δημιουργήσουν και να κάνουν τις οικογένειές τους.

Για αυτό, δεν πρέπει να μιλήσουμε μόνο για την αποκατάσταση των ζημιών και τις αποζημιώσεις. Αλλά και για ένα σχέδιο αναβάθμισης της παραγωγικής βάσης, που θα συμβάλλει ώστε να έχει μια νέα προοπτική η Θεσσαλία.

Αυτός είναι και ο σκοπός της παρουσίας μας το τελευταίο τριήμερο εδώ. Εμείς δεν λέμε μεγάλα λόγια. Προσπαθούμε να ακούσουμε και να συνθέσουμε. Και αυτό το οποίο έχω προτείνει στον Πρωθυπουργό -και μου είπε ότι το έχει κάνει ήδη αλλά από ό,τι μαθαίνω μάλλον το έχει κάνει μόνο στη δική του σκέψη- είναι μια task force στην οποία θα συμμετέχει και ο ίδιος, οι αρμόδιοι υπουργοί, άνθρωποι από την κοινωνία των πολιτών, επιμελητήρια, η αυτοδιοίκηση και η οποία θα συνεδριάζει συχνά, θα καταγράφει τα προβλήματα, αλλά θα έχει και αποφασιστικό χαρακτήρα.

Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Και πρέπει άμεσα να συμβεί στα πρότυπα των Ολυμπιακών Αγώνων, ώστε να καταφέρουμε το γρηγορότερο δυνατό να εκπονηθεί αυτό το σχέδιο. Διότι ακούμε για την ενιαία διαχείριση των υδάτων, που προφανέστατα πρέπει να γίνει, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα και κυρίως ως προς τον κεντρικό σχεδιασμό αναπτυξιακής ανασυγκρότησης και ενίσχυσης των υποδομών, βάσει και των κλιματικών συνθηκών που θα επικρατούν όχι μόνο τα επόμενα χρόνια, αλλά τις επόμενες δεκαετίες».

