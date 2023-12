Αθλητικά

Ρέντης – Η κατάθεση του δράστη: Γνώριζαν ότι θα επιτεθούν σε αστυνομικούς

Ποιος είναι ο νεαρός που ομολόγησε και πώς έφτασε να τραυματίσει τον αστυνομικό που δίνει μάχη για τη ζωή του.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έκαναν μία παράλληλη έρευνα με αποκλειστικό στόχο να εντοπίσουν τον άνδρα που τραυμάτισε τον συνάδελφό τους από τα ΜΑΤ.

Σύμφωνα με τις πηγές του ΑΝΤ1, χθες το μεσημέρι έλαβαν αξιόπιστη πληροφορία για την εμπλοκή του18χρονου, εντόπισαν πού βρίσκεται και προχώρησαν στην προσαγωγή του. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών πήραν τουλάχιστον μία κατάθεση στην οποία κατονομάστηκε ο 18χρονος ως δράστης και στη συνέχεια κατάφεραν να αποσπάσουν την ομολογία του.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως, ο νεαρός κατέθεσε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας πως είχε πάει στο γήπεδο μαζί με τον αδερφό του. Γνώριζαν -όπως είπε ,σύμφωνα με πληροφορίες- ότι θα γίνει επίθεση στη διμοιρία των ΜΑΤ και μάλιστα κάποια στιγμή τους είπαν να βγουν έξω από το γήπεδο και εκεί άλλα άτομα τους έδωσαν τα υλικά για να πραγματοποιήσουν την επίθεση.

Υποστήριξε ότι κάποιος του έδωσε τη ναυτική φωτοβολίδα και του έδειξε πώς να την πυροδοτήσει και ομολόγησε ότι το έπραξε σε ευθεία βολή και είδε τον αστυνομικό να πέφτει στο έδαφος. Στη συνέχεια, φέρεται να είπε, επέστρεψε στο γήπεδο.

Αυτή η λεπτομέρεια λένε υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ότι , δικαιολογεί και την απόφασή τους να προχωρήσουν στη μαζική προσαγωγή των 424 ατόμων που ήταν μέσα στο γήπεδο.

Ο 18χρονος είναι οργανωμένος οπαδός του Ολυμπιακού και ήταν μεταξύ των 424 προσαχθέντων, δεν έχει απασχολήσει όμως στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές.

Στην εξέλιξη αναφέρθηκε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη με ανάρτησή του.

Ο 18χρονος αναμένεται ,πιθανότατα αύριο το πρωί, να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πειραιά και να παραπεμφθεί στον Ανακριτή.

