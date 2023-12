Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψήφισε στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου (εικόνες)

Με την ιδιότητά του ως οικονομολόγου, ο πρωθυπουργός προσήλθε στις κάλπες του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ψήφισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επαγγελματική του ιδιότητα ως οικονομολόγου.

Ο πρωθυπουργός είχε συνομιλίες σε θερμό κλίμα με την πλειονότητα των παρόντων συνδικαλιστών στο εκλογικό του τμήμα και εν συνεχεία άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα ως μέλος του συλλογικού του φορέα.

Σήμερα διεξάγονται οι εκλογές σε όλη την Ελλάδα στο Οικονομικό Επιμελητήριο, το συλλογικό όργανο των ελλήνων οικονομολόγων, προκειμένου να εκλεγούν οι νέες διοικήσεις, η κεντρική αλλά και οι διοικήσεις των κατά τόπους Περιφερειακών Τμημάτων.

