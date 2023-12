Αθλητικά

Basket League: Ο Άρης “εκτέλεσε εν ψυχρώ” το Περιστέρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα στιγμιότυπα, τα στατιστικά δεδομένα μιας αναμέτρησης στην οποία οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με μεγάλη άνεση.

-

«Βομβαρδίζοντας» από τα 6.75, με τον Ρομπέρτο Γκάλινατ να δίνει πρώτος το… σύνθημα γι’ αυτό, ο Αρης «εκτέλεσε» σήμερα, στο Αλεξάνδρειο, για τη 10η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, το Περιστέρι με 81-73. Αποτέλεσμα που του έδωσε τη δεύτερη συνεχή νίκη του στο πρωτάθλημα (προηγήθηκε η εκτός έδρας επιτυχία απέναντι στο Μαρούσι).

Οι Θεσσαλονικείς τελείωσαν το παιχνίδι με 13/26 τρίποντα, τα 6 από τα οποία (σε 11 προσπάθειες) ήταν του Γκάλινατ. Με αυτά ο Αμερικανός γκαρντ πέτυχε όλους τους πόντους στο ματς (18), όντας ο πρώτος σκόρερ για τους «κιτρινόμαυρους».

Λίγο έλειψε να στοιχίσουν στους νικητές τα 22 λάθη τους στο παιχνίδι, για τους οποίους ξεχώρισαν, ακόμη, οι Ρόμπερτς Μπούμπεργκς (12 πόντοι), Βασίλης Τολιόπουλος (11 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Κρις Μπάνκστον (10 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Με νταμπλ-νταμπλ ολοκλήρωσε το ματς για το άστοχο Περιστέρι (21/42 δίποντα, 5/22 τρίποντα), ο Τζο Ράγκλαντ (19 πόντοι, 10 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 37-30, 59-46, 81-73

Με τον Γκάλινατ να «βομβαρδίζει» από τα 6.75 (2/2 τρίποντα), ο Αρης πήρε τα ηνία στο σκορ με το… καλησπέρα, με 6-2. Απόσταση η οποία, χάρις την εξαιρετική άμυνα των «κιτρινόμαυρων, τον Μποχωρίδη να εκτελεί επίσης από το τρίποντο και τους Ντε Σόουζα, Κατσίβελη να μπαίνουν στην επιθετική εξίσωση, «ανέβηκε» στο 13’ στο +13 (29-16).

Το Περιστέρι, με τους Ουίλιαμς, Ράγκλαντ να βρίσκουν για πρώτη φορά στόχο για λογαριασμό του από το τρίποντο, «απάντησε» με σερί 10-0 και μείωσε στους 3 πόντους στο 18’ (29-26). Σκηνικό που ανάγκασε τον Γιάννη Καστρίτη να καλέσει τάιμ αουτ.

Η κίνηση είχε αποτέλεσμα, καθώς με την επιστροφή στο παρκέ, οι Θεσσαλονικείς, με γκολ-φάουλ από τον Τολιόπουλο και έναν δίποντο από τον Μπλούμπεργκς, ξέφυγαν εκ νέου με +8 (34-26). Απόσταση η οποία στο 23’ πήγε ξανά στο +12 (45-33).

Οι επιθετικές πρωτοβουλίες των Ντάνγκουμπιτς, Ράγκλαντ, Ρένφρο επέτρεψαν -για μια ακόμη φορά- στο Περιστέρι να μειώσει τη διαφορά (25’ 45-39), ο Αρης, όμως, αντέδρασε άμεσα. Με εκτελεστές τους Τολιόπουλο, Καρ, Χάρελ, Γκάλινατ «έτρεξε» επιμέρους 17-7 και εκτοξεύθηκε στο 31’ στο +16 (62-46). Διαφορά που στο 34’ έφτασε στη μέγιστη τιμή της, το +18 (74-56), για τους «κιτρινόμαυρους».

Ο Ράγκλαντ, συνδυαστικά με τα λάθη του Αρη, επέτρεψαν στο Περιστέρι να μειώσει στους 6 πόντους (79-73), με 40’’ να απομένουν για τη λήξη του αγώνα, το έργο του περιορίστηκε εκεί.

Με 2/2 βολές από τον Τολιόπουλο, στα 3 δέκατα για το φινάλε, διαμορφώθηκε το τελικό 81.73.

Επίδειξη ξιφασκίας, από το σχετικό τμήμα του ΑΣ Αρης, πραγματοποιήθηκε στο ημίχρονο της αναμέτρησης

Ένταση δημιουργήθηκε, δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ματς, ανάμεσα στον Λευτέρη Μποχωρίδη και τον Βασίλη Ξανθόπουλο, μετά από ένα σπρώξιμο του πρώτου στον δεύτερο, σε επίθεση του Περιστερίου, η οποία είχε συνέπεια να χρεωθούν με τεχνική ποινή αμφότεροι.

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Τσολάκος, Θεονάς

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Τολιόπουλος 11 (2), Μπλούμπεργκς 12 (2), Χάρελ 5 (1), Μπάνκστον 10, Γκάλινατ 18 (6), Σλαφτσάκης, Καρ 7, Κατσίβελης 2, Φίλλιος, Μποχωρίδης 6 (2), Περσίδης 2, Ντε Σόουζα 8.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ράγκλαντ 19 (2), Πουλιανίτης 10, Ουίλιαμς 6 (1), Τόμπσον 4, Χουγκάζ 6 , Μήτρου-Λονγκ 5 (1), Ντάνγκουμπιτς 11 (1), Ξανθόπουλος, Κασελάκης, Ρένφρο 12.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάτω Πατήσια: Φωτιά σε σπίτι - Μητέρα και παιδί απεγκλωβίστηκαν από το μπαλκόνι

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά: Πού θα κάνουν γιορτές οι Έλληνες

Οπαδική βία - Οργή Μητσοτάκη: Θα νικήσουμε αυτήν τη μάχη