Γάζα: Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών

Τι δήλωσε σήμερα ο Άσραφ Αλ Κίντρα εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα.

Περίπου 18.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κι άλλοι 49.500 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις των Ισραηλινών στην Γάζα από την 7η Οκτωβρίου, όπως δήλωσε σήμερα ο Άσραφ Αλ Κίντρα εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα.

Ο ίδιος, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνέντευξης ότι στους παραπάνω αριθμούς συμπεριλαμβάνονται 297 νεκροί και περισσότεροι από 550 τραυματίες κατά το τελευταίο 24ωρο.

Οι επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στον τομέα των υπηρεσιών υγείας στη Γάζα είναι”καταστροφικές” δήλωσε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους Γενικός Διευθυντής στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), στη διάρκεια μιας έκτακτης συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού, εξηγώντας πως οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, είναι ιδανικές για την εξάπλωση θανατηφόρων επιδημικών ασθενειών.

“Περιγραφικά, οι ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης έχουν αυξηθεί δραματικά και η ικανότητα του συστήματος υγειονομικών υπηρεσιών έχει μειωθεί στο 1/3 της ικανότητας προσφοράς υγειονομικών υπηρεσιών που υπήρχε πριν από τον πόλεμο”, τόνισε ο Τέντρος Αντάνομ.

