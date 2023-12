Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Μετά κόπων και... βασάνων διατήρησε το αήττητο

Double-double με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ πέτυχε ο Ντίνος Μήτογλου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφτασε στο 10/10 στην Stoiximan Basket League, λυγίζοντας τον αξιόμαχο ΠΑΟΚ με 97-85. Ο Κέντρικ Ναν σταμάτησε στους 21 πόντους. Double-double με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ πέτυχε ο Ντίνος Μήτογλου.

Ο ΠΑΟΚ έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό AKTOR, όμως εκείνος έδειξε την ψυχραιμία και την κλάση του σε όλα τα δύσκολα σημεία, και ιδίως όταν είδε τον Δικέφαλο να πλησιάζει στο καλάθι (82-80, 4'24" πριν το τέλος), τρέχοντας ένα επιμέρους 15-5 στα τελευταία λεπτά για να επικρατήσει με 97-85 και να παραμείνει αήττητος στο πρωτάθλημα μετά από 10 στροφές.

Ο Κέρικ Ναν ήταν η πιο αξιόπιστη πηγή σκοραρίσματος για τους πράσινους, μετρώντας 21 πόντους (5/9 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές) μαζί με 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Double-double με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ πέτυχε ο Ντίνος Μήτογλου. Κοντά σε αυτή την επίδοση έφτασε και ο Κώστας Σλούκας που έχει 11 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από πλευράς Δικεφάλου εξαιρετικός ήταν ο Έλβαρ Φρίντρικσον με 15 πόντους, 11 ασίστ. Πολύ καλή παρουσία είχαν ακόμα οι Τζάστιν Άλστον με 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και Μάικλ Γκίλμορ με 14 πόντους, 6 ριμπάουντ. Ο ΠΑΟΚ έκανε εξαιρετική δουλειά στην πρώτη περίοδο (17-22, 10'), με τον Φρίντρικσον να μοιράζει 5 ασίστ και τον Γκίλμορ να πετυχαίνει 11 πόντους. Από την άλληα πλευρά, ο Παναθηναϊκός υπέπεσε σε 7 λάθη, εκ των οποίων τα 5 μετατράπηκαν σε κλεψίματα για το Δικέφαλο.

Οι οργανωτικές αρετές του Κώστα Σλούκα, που μοίρασε 6 ασίστ στη δεύτερη περιόδο, η άνεση του Κέντρικ Ναν στο σκοράρισμα, που έβαλε 10 πόντους στο ίδιο διάστημα και η εξάλειψη των λαθών, επέτρεψαν στους γηπεδούχους να ανεβάσουν την απόδοσή τους και να προηγηθούν με 45-42 στα 26" πριν την ανάπαυλα. Ο Μπελιάουσκας ισοφάρισε βέβαια σε 45-45 με τρίποντο.

Τρέχοντας ένα επιμέρους 15-5 σε κάτι λιγότερο από 4 αγωνιστικά λεπτά, το τριφύλλι πήρε το πρώτο του διψήφιο προβάδισμα στο ματς (60-50). Αυτό το προβάδισμα έφτασε και στους 16 πόντους (66-50) λίγο πριν το 26', ενώ τελικά η ομάδα του Αταμάν μπήκε στην τελευταία περίοδο ούσα στο +12 (74-62).

Η ομάδα του Φώτη Τακιανού με μία αντεπίθεση διαρκείας πλησίασε σε απόσταση ενός καλαθιού (82-80, 4'24" πριν το τέλος). Ο Παναθηναϊκός απάντησε με ένα τρίποντο του Βιλντόσα, ένα κάρφωμα του Ναν, ένα καλάθι του Σλούκα και ένα γκολ φάουλ του Αργεντινού για να διαμορφώσει το 92-80 στα 1'46" πριν το τέλος. Ακολούθησαν δύο βολές του Μπελιάουσκας, και 5 σερί πόντοι των πρασίνων από Μήτογλου και Καλαϊτζάκη, πριν ο Τσιακμάς διαμορφώσει το τελικό 97-85 με τρίποντο στα 26" πριν τη λήξη.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Καρπάνος, Μηλαπίδης, Σπυρόπουλος

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-22, 45-45, 74-62, 97-85

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR (Αταμάν): Βιλντόσα 6 (1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Γκραντ 3 (1) , Αντετοκούνμπο 6 , Μαντζούκας 6 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ) , Καλαϊτζάκης 10 (3 ριμπάουντ) , Γκάι 2, Μπαλτσερόφσκι 11 (3 κλεψίματα), Ναν 21 (5/9 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σλούκας 11 (1/4 τρίποντα, 9 ασίστ), Μήτογλου 19 (8/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ), Λεσόρ 2

ΠΑΟΚ (Τακιανός): Γκίλμορ 14 (2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Σχίζας 2 (4 ασίστ), Φρίντρικσον 15 (1/2 τρίποντα, 11 ασίστ) , Άλστον 18 (3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ) , Σμιθ 8 (1/6 τρίποντα, 7 ασίστ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα) , Τσιακμάς 3 (1) , Τσαϊρέλης 13 (4 ριμπάουντ), Μαργαρίτης 5 (1) , Μπελιάουσκας 7 (1/4 τρίποντα), Αρσενόπουλος

