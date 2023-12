Κοινωνία

Καλλιθέα: Κινηματογραφική καταδίωξη και σύλληψη ληστή

Ο 20χρονος συλληφθείς είχε συμμετοχή σε τρείς ληστείες μέσα σε λίγες ώρες. Η καταδίωξη, η κρυψώνα κάτω από αυτοκίνητο και η επεισοδιακή σύλληψη.

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε ένας 20χρονος ο οποίος μαζί με τον συνεργό του έκανε τρεις ληστείες σε πεζούς το βράδυ του Σαββάτου 9 Δεκεμβρίου στην Καλλιθέα.

Το πρώτο «χτύπημα» του 20χρονου έγινε στη οδό Βυζαντίου στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, όταν μαζί με τον συνεργό του με ένα κλεμμένο μηχανάκι προσέγγισαν δύο άτομα και με την απειλή μαχαιριού τους λήστεψαν. Λίγη ώρα αργότερα, στην πλατεία Σκαντζουράκη, στη Νέα Σμύρνη και πάλι με τον ίδιο τρόπο λήστεψαν ακόμη ένα άτομο.

Στο κέντρο της Άμεσης Δράσης σήμανε συναγερμός και δικυκλιστές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή μέχρι που σχεδόν μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής (10/12) εντόπισαν το «ύποπτο» μηχανάκι να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Θησέως στην Καλλιθέα.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, αλλά αυτός δεν υπάκουσε, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο στη συμβολή των οδών Καλυψούς και Παναγή Τσαλδάρη στην Καλλιθέα παράτησε το δίκυκλο και άρχισε να τρέχει. Οι άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με τη συνδρομή της Άμεσης Δράσης, που καταδίωξαν το μηχανάκι, «χτένισαν» την περιοχή και μετά από λίγα λεπτά εντόπισαν τον 20χρονο κρυμμένο κάτω από ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Όταν του ζήτησαν να παραδοθεί αυτός αντιστάθηκε με γροθιές και κλωτσιές εναντίον των αστυνομικών, ωστόσο, με συνοπτικές διαδικασίες ακινητοποιήθηκε και βρέθηκε με χειροπέδες.

Αρχικά προσήχθη στο Τμήμα Ασφαλείας Καλλιθέας, όπου εκεί προέκυψε ότι γύρω στα μεσάνυχτα είχε διαπράξει –μαζί με τον συνεργό του- ακόμη μία ληστεία στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου. Αφού αναγνωρίστηκε από το θύμα της τελευταίας επίθεσης, οδηγήθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Νέας Σμύρνης για τον σχηματισμό δικογραφίας.

