Εορτολόγιο - 11 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Σήμερα Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη των Μαρτύρων Αειθαλά και Ακεψεή.

Είναι επίσης η Παγκόσμια Μέρα του Βουνού και η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η Ανατολή του ήλιου είναι στις 7:30, η Δύση του στις 17:05 και η Σελήνη είναι 27.9 ημερών.

Είναι ακόμα και των αγίων και δικαίων Προπατόρων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μαρτύρων Αειθαλά και Ακεψεή. Τερεντίου, Βικεντίου, Αιμιλιανού και Βεβαίας. Βαρσαβά και Μείρακος. Οσίων Δανιήλ του εν Βοσπόρω και Λουκά πρεσβυτέρου (970-980), του Ευτροπιώτου, των Στυλιτών. Λεοντίου του εν Αχαία. Νόμων των εν Κύπρω, των θαυματουργών. Πέτρου ασκητού και Ακεψιμά. Νίκωνος του Ξηρού και Νικηφόρου αυτοκράτορος, του Φωκά.

Πηγή: ecclesia.gr

