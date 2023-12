Παράξενα

Επίθεση από σκύλους - Θεσσαλονίκη: Κωφάλαλος κηπουρός ήταν εκεί, αλλά αδυνατούσε να ακούσει της φωνές του θύματος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Κοινοτάρχης, για τον κωφάλαλο κηπουρό, που καθώς δεν μπορούσε να ακούσει τις εκκλήσεις της, δεν μπόρεσε να βοηθήσει την γυναίκα που κατασπάραξαν τα σκυλιά.

-

Μια τραγική λεπτομέρεια έρχεται να προστεθεί στη φρίκη την οποία βίωσε η 50χρονη γυναίκα από τη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, που σκοτώθηκε την Κυριακή μετά από κατασπάραξη από άγριους κατοικιδίους σκύλους του γείτονά της.

Όπως δήλωσε ο κοινοτάρχης του χωριού Χρήστος Σαραμούρτης τη Δευτέρα στην εκπομπή του ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα και το Γιώργο Παπαδάκη, τη συγκεκριμένη στιγμή ένας κηπουρός που βρισκόταν στο κτήμα της άτυχης γυναίκας για αγροτικές εργασίες και ήταν ακουστικά και ομιλητικά ανάπηρος (κωφάλαλος) είδε πολύ καθυστερημένα την επίθεση των σκύλων στη γυναίκα, διότι προηγουμένως δεν άκουγε τις εκκλήσεις της για βοήθεια. Μάλιστα και αφού διαπίστωσε τι γινόταν και σοκαρίστηκε, του στάθηκε και πάλι αδύνατο να φωνάξει γείτονες να παρέμβουν, λόγω της ομιλητικής αναπηρίας του.

Ο νεαρός άνδρας έκανε προγραμματισμένες εργασίες, συγκεκριμένα μάζευε κλαδιά από το πρόσφατο κλάδεμα του κτήματος και τα τραβούσε δεμένα προς την έξοδο, την οποία άφησε ανοιχτή, με σκοπό να τα εναποθέσει απέναντι από το σπίτι για να τα περισυλλέξει η αρμόδια υπηρεσία.

Ο κοινοτάρχης μίλησε με εξαιρετικά εγκάρδια λόγια για τη συντοπίτισσά του, αναφέροντας ότι ήταν πρωτεργάτις και πρωτοπόρος σε πολλούς συλλόγους, και γενικότερα άνθρωπος της προσφοράς. «Έχω ξαναέρθει αντιμέτωπος με τους συγκεκριμένους σκύλους όταν ήρθαμε με τεχνικό συνεργείο να πραγματοποιήσουμε αλλαγή λαμπτήρα δημοσίου φωτισμού. Γαύγιζαν και γρύλιζαν πάρα πολύ άγρια, σκέφτηκα όμως ότι μιας και λειτουργούν ως φύλακες, αυτό μπορεί να είναι και φυσιολογικό. Δεν έχω λόγια να εκφράσω τη θλίψη μου για το θάνατο της, συνεχώς βοηθούσε τους πάντες εντός και εκτός του δήμου μας, του Δήμου Ωραικάστρου», σημείωσε.

Οι σκύλοι πλέον φυλάσσονται μερίμνη της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Συντριβή F-16 στην Νότια Κορέα

Καιρός: Με βροχές ξεκινά η εβδομάδα

Σεισμός στην Λευκάδα