Ρέντης – Γεωργιάδης: Η επίθεση στον αστυνομικό έγινε από οργανωμένη συμμορία

Τι είπε για το εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο εισέρχεται σήμερα στη Βουλή και πως σχολίασε την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφερόμενος στο θέμα του βαρύτατου τραυματισμού του αστυνομικού στα επεισόδια που έγιναν έξω από το κλειστό γυμναστήριου στου Ρέντη, ευχήθηκε περαστικά «σε ένα νέο παιδί που τραυματίστηκε από τα μέλη μιας οργανωμένης συμμορίας και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή».

«Ο ερασιτέχνης Ολυμπιακός είναι βαρύτατα εκτεθειμένος μετά την ανακοίνωση που έβγαλε και στην οποία υποστήριζε ότι τα επεισόδια έγιναν 500 μέτρα μακριά από το κλειστό γυμναστήριο. Επίσης βαρύτατα εκτεθειμένος είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, στελέχη του οποίοι έκαναν λόγο για λάθος χειρισμούς από την αστυνομία μετά τις εκατοντάδες προσαγωγές που πραγματοποίησε και τελικά οδήγησαν στη σύλληψη του δράστη», τόνισε στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης.

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, υπογράμμισε ότι ο Μητσοτάκης είναι αποφασισμένος να επιβάλλει την τάξη στο χώρο του αθλητισμού και η Κυβέρνηση δεν φοβάται να διαταράξει τη λειτουργία των πρωταθλημάτων αν αυτό χρειαστεί.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στο θέμα του εργασιακού νομοσχέδιου το οποίο εισέρχεται σήμερα για συζήτηση στη Βουλή, είπε ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης γιατί πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει μόνο θετικές ειδήσεις.

Τέλος και μεταξύ άλλων σχολιάζοντας την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, τόνισε ότι πρόκειται για μια επίσκεψη η οποία πήγε πάρα πολύ καλά και συνιστά μια μεγάλη επιτυχία της Κυβέρνησης.

