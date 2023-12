Αθλητικά

Οπαδική βία – Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε επίθεση σε βάρος 22χρονου

Οι δράστες επιτέθηκαν στον νεαρό αφού προηγουμένως τον ρώτησαν τι ομάδα είναι και με χρήση σωματικής βίας τον λήστεψαν.

Επίθεση με οπαδικά κίνητρα που κατήγγειλε ότι υπέστη 22χρονος, τον περασμένο Αύγουστο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εξιχνίασε η ΕΛ.ΑΣ, ταυτοποιώντας τα στοιχεία πέντε νεαρών (18 έως 20 ετών), εναντίον των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Όπως κατήγγειλε το θύμα, οι δράστες κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του -αφού τον ρώτησαν προηγουμένως τι ομάδα είναι- και με χρήση σωματικής βίας ένας εξ αυτών αφαίρεσε από το τσαντάκι του προσωπικά έγγραφα και μία χρεωστική τραπεζική κάρτα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους Θεσσαλονίκης, το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 5ης Αυγούστου, ενώ περιλαμβάνει τα αδικήματα της ληστείας (κατά συναυτουργία και σε συνέργεια), όπως επίσης παραβάσεις συνδεόμενες με αδικήματα βίας, με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

