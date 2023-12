Κοινωνία

Ρέντης - 18χρονος: Εκτοξεύτηκε και δεύτερη φωτοβολίδα κατά του αστυνομικού

Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 18χρονος που ομολόγησε ότι, επιτέθηκε στον αστυνομικό. Τι υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου του.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στις 11 το πρωί έλαβε από την ανακρίτρια Πειραιά ο 18χρονος που συνελήφθη για την επίθεση με ναυτική φωτοβολίδα σε βάρος του 31χρονου αστυνομικού στη διάρκεια επεισοδίων στο γήπεδο Μελίνα Μερκούρη,του Ρέντη.

Ο συνήγορός του Απόστολος Λύτρας, μιλώντας στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι ο πελάτης του έχει δώσει ήδη μία κατάθεση και έχει ισχυριστεί ότι πρόθεσή του ήταν να πετάξει τη φωτοβολίδα ψηλά και δεν είχε χρησιμοποιήσει άλλη φορά τέτοιου είδους βεγγαλικό.

Υποστήριξε εξάλλου ότι τη ναυτική φωτοβολίδα του την είχε δώσει κάποιος από τους οργανωμένους οπαδούς με καλυμμένα χαρακτηριστικά προκειμένου όταν βγουν από το γήπεδο να πραγματοποιήσουν επίθεση εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων.

Τόνισε επίσης ότι την ώρα που σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό εναντίον του αστυνομικού είχε εκτοξευθεί και δεύτερη φωτοβολίδα χωρίς ωστόσο ο ίδιος να μπορεί να γνωρίζει αν η δική του φωτοβολίδα είναι αυτή που τραυμάτισε το 30χρονο αστυνομικό. Ο κ.Λύτρας είπε ότι τον 18χρονο και την οικογένειά του αυτή τη στιγμή εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι η υγεία του αστυνομικού.

