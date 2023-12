Αθλητικά

ΑΕΚ: Λήστεψαν μπασκετμπολίστα ενώ περπατούσε στα Βριλήσσια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αδίστακτοι κακοποιοί με την απειλή όπλου πλησίασαν τον παίκτη, ο οποίος έντρομος βρέθηκε απέναντι στην κάνη του όπλου.

-

Θύμα ληστείας έπεσε Αμερικανός μπασκετμπολίστας της ΑΕΚ, το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δυο κακοποιοί τον πλησίασαν ενώ περπατούσε σε κεντρικό δρόμο στα Βριλήσσια και υπό την απειλή όπλου του αφαίρεσαν το ρολόι που φορούσε, το οποίο κοστίζει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

Ο μπασκετμπολίστας ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία και πλήρωμα της Άμεσης Δράσης έφτασε πολύ γρήγορα στο σημείο, αλλά παρά τις έρευνες οι κακοποιοί είχαν εξαφανισθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 17χρονη που έπαθε ανακοπή τρώγοντας βούτυρο

Άγριοι σκύλοι – Θεσσαλονίκη: Κωφάλαλος κηπουρός ήταν εκεί, αλλά αδυνατούσε να ακούσει της φωνές του θύματος (βίντεο)

Βριλήσσια: Καταστηματάρχης είχε βάλει κρυφές κάμερες στις γυναικείες τουαλέτες