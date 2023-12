Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - Σκυλιά: Πάνω από 50 τραύματα είχε η 50χρονη

Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης των σκύλων. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει και το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 37χρονου ιδιοκτήτη των τριών σκύλων που επιτέθηκαν μέχρι θανάτου στην 50χρονη, στην αυλή του σπιτιού της, στη Νεοχωρούδα, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Η δίωξη που τού απαγγέλθηκε είναι αυτή της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, πράξη για την οποία καλείται να απολογηθεί σε ανακριτή και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του περιλαμβάνει μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες τα τρία μεγαλόσωμα ζώα (τσοπανόσκυλα) είχαν βγει και κατά το παρελθόν από την περίφραξη της οικίας του 37χρονου.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται ότι τα σκυλιά άνοιξαν μία μικρή τρύπα στον συρμάτινο φράχτη, περίπου 30 εκατοστών, απ' όπου διέφυγαν, χωρίς να αντιληφθεί κάτι ο ίδιος. Κατά πληροφορίες, ο ισχυρισμός αυτός κρίνεται ως μη πειστικός από την εισαγγελική Αρχή, καθώς εκτιμάται ότι η τρύπα υπήρχε από προγενέστερο χρόνο.

«Είχα τα σκυλιά στην αυλή του σπιτιού μου, που είναι περιφραγμένη. Η περίφραξη είναι δύο μέτρα, τα σκυλιά ήταν φύλακες του σπιτιού μου και ήταν ασφαλή» ανέφερε, διά του συνηγόρου του, ο κατηγορούμενος, τονίζοντας ότι δεν είχαν εκδηλώσει άλλη φορά επιθετική συμπεριφορά και ήταν εκπαιδευμένα. Δήλωσε, δε, συντετριμμένος για το τραγικό περιστατικό, ενώ εξέφρασε τη βαθιά του λύπη του για τον χαμό της γυναίκας.

Στο μεταξύ, η σορός της 50χρονης, μητέρας δύο παιδιών, εξετάστηκε από τον ιατροδικαστή και έφερε πάνω από 50 τραύματα, ενώ τα ζώα μεταφέρθηκαν στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, όπου θα υποβληθούν σε εξετάσεις.

