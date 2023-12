Κόσμος

Ελβετία: Συναγερμός για διπλή δολοφονία

Νεκροί και τραυματίας από σκηνικό πυροβολισμών σε πόλη της Ελβετίας.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλος ένας τραυματίστηκε σήμερα σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στην ελβετική πόλη Σιόν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο ύποπτος, ένας άνδρας άγνωστης ταυτότητας ο οποίος δεν έχει ακόμη συλληφθεί, πυροβόλησε αρκετές φορές σε δύο διαφορετικές τοποθεσίες στη Σιόν, μια πόλη περίπου 35.000 κατοίκων στη νοτιοδυτική Ελβετία, λίγο πριν από τις 10:00 ώρα Ελλάδας.

Η αστυνομία ανέφερε πως τα κίνητρα του επιτιθέμενου είναι άγνωστα.

"Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, ο δράστης γνώριζε τα θύματά του", ανέφερε η αστυνομία.

Η τοπική εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για φόνο.

Η Ελβετία, μια πόλη περίπου εννέα εκατομμυρίων κατοίκων, έχει υψηλό ποσοστό οπλοκατοχής.

Η Small Arms Survey, μια οργάνωση μέ έδρα την Ελβετία η οποία παρακολουθεί τις παγκόσμιες τάσεις στη βία με όπλα, εκτιμά πως ο αριθμός των πυροβόλων όπλων που κατέχουν πολίτες είναι 2,3 εκατομμύρια.

