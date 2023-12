Πολιτική

Γέφυρα “Φιλίας” στον Έβρο: Η Tουρκία προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατασκευή της

Νέα γέφυρα που συνδέει την τις δύο χώρες σχεδιάζεται, όπως ανέφερε ο υπουργός Συγκοινωνιών της Τουρκίας.

Λεπτομέρειες για τη νέα δεύτερη γέφυρα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στον Έβρο έδωσε ο Τούρκος Υπουργός Συγκοινωνιών, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Γέφυρα φιλίας» αποκαλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τη δεύτερη γέφυρα που κατασκευάζεται στον Έβρο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.

Η σημερινή γέφυρα που είχε κατασκευαστεί το 1958 είναι ανεπαρκής, σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Συγκοινωνιών. Και αυτό λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων και της αυξημένης χρήσης από τουρίστες, όπως είπε.

Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό αποφασίστηκε να προκηρυχθεί ξεχωριστός διαγωνισμός για την κατασκευή της γέφυρας για την ελληνική πλευρά και ξεχωριστός για την τουρκική πλευρά, καθώς και να συσταθεί κοινή ομάδα εποπτείας.

Η εφημερίδα Τουρκία έχει τίτλο στην πρώτη της σελίδα «Επιταχύνονται τα διμερή έργα με την Ελλάδα – Γέφυρα φιλίας με την Αθήνα»

Και η Μιλλιέτ έχει τίτλο στην πρώτη της σελίδα «Γέφυρα Ύψαλα – Κήποι». Η Γενί Σαφάκ επίσης έχει τίτλο «Νέα γέφυρα με την Ελλάδα», στην πρώτη της σελίδα.

Όπως επισημαίνουν η ιστορική επίσκεψη του Ταγίπ Ερντογάν στην Ελλάδα άνοιξε την πόρτα σε μια νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις, και σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε και η κατασκευή της νέας συνοριακής γέφυρας για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

