Καιρός: Τοπικές καταιγίδες και άνοδος της θερμοκρασίας την Τρίτη

Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα φαινόμενα. Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για όλη την επικράτεια.

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες αναμένονται για την Τρίτη, σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ για τον καιρό. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, στη Μακεδονία έως τις πρωινές ώρες, στη Θράκη έως το μεσημέρι και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από -01 (μείον 1) έως 13 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 04 έως 18 με 19 και στη νησιωτική χώρα από 11 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα δυτικά έως 5 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως τις πρωινές ώρες με σποραδικές βροχές και γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Μακεδονία έως τις πρωινές ώρες και στη Θράκη έως το μεσημέρι. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τις πρωινές ώρες στα ορεινά. Βαθμιαία βελτίωση από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 03 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 18 και στα νότια έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός προβλέπεται σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από το απόγευμα στην Κρήτη θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, ενώ στις Κυκλάδες ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στα θαλάσσια - παραθαλάσσια πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Για την Τετάρτη προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές. Από το βράδυ αυξημένες νεφώσεις στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 03 έως 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 09 έως 19 με 20 και στη νησιωτική χώρα από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

