“Ο Πρώτος από εμάς”: Νέα επεισόδια με αποκαλύψεις και συγκινήσεις (εικόνες)

Πάρτε πρώτοι μια γεύση από τα νέα επεισόδια της δραματικής κομεντί του ΑΝΤ1, “Ο Πρώτος από εμάς”.

Η δραματική κομεντί «Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» έρχεται την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου, και την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου στις 22:30, με 2 νέα επεισόδια γεμάτα ανατροπές και εκπλήξεις, συγκίνηση αλλά και χιούμορ!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου- ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 24

Η Έλσα ζητάει από την Κάτια και τον Άλκη να μην την απομακρύνουν από το παιδί που περιμένουν. Ο Νικόλας καταλήγει στο κρεβάτι με τη Χαρά και η Έλενα αντιδρά έντονα. Ο Φίλιππος χωρίζει με τον Αλέξη, όταν εκείνος αποφασίζει να παραιτηθεί και να πάει σε άλλο γραφείο. Η Χριστίνα είναι χαρούμενη που ο Φίλιππος βρίσκεται στο σπίτι ξανά και μπαίνει στη διαδικασία να αρχίσει να τον διεκδικεί και πάλι. Στη συνάντηση που έχει όλη η παρέα στο σπίτι του Άλκη, όλα θα πάνε στραβά. Αποκορύφωμα μια αποκάλυψη της Σοφίας τη λάθος στιγμή…Τη στιγμή που ο Έβαν μπαίνει στο σπίτι.

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 25

Η Έλενα θυμώνει ξανά με τον Νικόλα και μαλώνουν φέρνοντας σε αμηχανία όλη την παρέα. Η Έλσα παρακαλεί τον πατέρα της και την Κάτια να πουν όλη την αλήθεια στον Έβαν, ενώ η Σοφία μαθαίνει κατά λάθος πως ο Κοσμάς απολύθηκε. Την ίδια ώρα, η Έλενα είναι αποφασισμένη να αρχίσει ξανά τις εξωσωματικές και να αφήσει πίσω της όσα νιώθει για τον Νικόλα. Η Κάτια ενημερώνει τον Άλκη πως θα μιλήσει στον Έβαν. Κι ενώ συμβαίνουν αυτά, ο Άλκης εξαφανίζεται, κανείς δεν μπορεί να τον εντοπίσει και όλοι τρελαίνονται από την αγωνία.

«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» - Κάθε Τετάρτη & Πέμπτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

#OPrwtosApoEmas

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης. Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

